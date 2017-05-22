Россия планирует поставки новых вооружений странам ОДКБ

22 мая 2017 14:57 (UTC+04:00)

Россия планирует поставки новых систем вооружения, в том числе вертолетов и оборонных систем, в страны ОДКБ в 2017 году. Об этом в беседе с агентством Sputnik заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

«В 2017 году Россия продолжит поставки продукции оборонной промышленности в соответствии с указанными выше договорами (соглашения о сотрудничестве в области обороны с Белоруссией Арменией и Казахстаном). Это, прежде всего авиационная техника, в частности вертолеты, системы противовоздушной обороны и БТР», - сказал Шугаев.

Кроме того, по словам заместителя Генсекретаря ОДКБ Валерия Семерикова, ОДКБ может реализовать в ближайшие годы план, предусматривающий бесплатное предоставление вооружения силам быстрого реагирования с оружием. «План, предусматривающий, какие виды военной техники и продукции, также сроки поставок в конкретное государство, был подготовлен и почти скоординирован со всеми странами. Ожидалось, что он вступит в силу в 2015-2016. Однако, из-за таких проблем, как кризис, санкции и других, мы приняли решение приостановить выполнение этого плана, но только в отношении безвозвратных поставок», - сказал Семериков, добавив, что полное возобновление реализации плана возможно в 2018-2019 годах.

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