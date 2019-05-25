В Израиле прошёл поэтический конкурс имени Имадеддина Насими (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Израиле прошёл поэтический конкурс имени великого азербайджанского средневекового поэта Имадеддина Насими.

Желание организовать такой конкурс в Израиле возникло у руководства международной ассоциации Израиль-Азербайджан «АзИз» сразу же после того, как президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил 2019-ый - годом Насими. Именно с этого началась подготовка к проекту. О конкурсе поэтов объявляли в передачах по израильскому государственному радиоканалу «КАН-РЕКА», писали в газетах, распространяли информацию по интернету – на сайте ассоциации «АзИз», в социальных сетях и других информационных ресурсах, , сообщает в пятницу Trend, со ссылкой на пресс-службу «АзИз» .

С начала марта и до 28-го апреля принимались стихотворения на конкурс. За два неполных месяца поступили десятки стихотворений на русском, азербайджанском, джуури и иврите от авторов, проживающих в Израиле, Азербайджане, США и России. Содержание стихотворений не было ограничено какой-либо одной темой, а потому принимались любые произведения на выбор самих авторов. Интернет-голосование на сайте ассоциации «АзИз» проводилось до 15-го мая, после чего были определены стихотворения, набравшие наибольшее количество голосов виртуальных читателей. Собственно, так определились пятнадцать конкурсантов, вышедших в полуфинал.

В следующем этапе полуфиналистам поэтического конкурса предстояло состязаться «вживую» перед зрителями и перед международным профессиональным жюри, в состав которого входили Лейла Бегим Джафарова – поэтесса из Чехии, Ефим Абрамов – писатель-сценарист из Израиля, председатель Союза горско-еврейских писателей Израиля Эльдар Гуршумов, народная артистка Азербайджана Дина Тумаркина, директор городской библиотеки Афулы Илана Браславская, начальник управления абсорбции муниципалитета Афулы Инна Окунь заместитель мэра города Кирьят Ям Адам Амилов, бывший консул Израиля в Азербайджане Михаил Баркан, заместитель мэра города Кирьят-Бялик Нахум Рачевский, а возглавила жюри, специально прибывшая из Азербайджана Анна Ибрагимбекова.

Полуфиналы проходили в трёх разных городах Израиля. В первом полуфинале в Тель-Авиве в Российском Культурном центре, в котором приняло участие пять поэтов, победителем стал Семён Гаврилов - член Федерации Союзов Писателей Израиля, Лауреат многих литературных конкурсов, обладатель грамоты Международного Союза Писателей «Новый Современник», автор трёх книг и двух аудиокниг. Один из авторов сборника посвященного жертвам Холокоста «Долг памяти моей» (Екатеринбург, Россия).

На втором полуфинале, который проходил – в Азербайджанском Культурном центре в Афуле, победителем стал девятилетний мальчик Костя Варару со стихотворением «Мой кумир», посвящённым Национальному герою Азербайджана, воевавшему за освобождение Нагорного Карабаха, Сахилу Мамедову.

И последний, третий полуфинал состоялся в клубе «Мифальсим» города Кирьят-Яма, где заместителем мэра является выходец из Азербайджана Адам Амилов. Здесь победу одержал прекрасный поэт Шаин Гёйчайлы, написавший большое программное стихотворение, в котором он выразил всю свою большую любовь к Азербайджану – его истории, культуре, литераторе и национальным героям.

Этим трём финалистам предстояло состязаться в финале, который должен был выявить абсолютного лидера – счастливого обладателя звания «Победитель поэтического конкурса «Насими-650».

22 мая состоялся финал конкурса, который прошёл в городе Кирьят-Бялике, где заместителем мэра является Нахум Рачевский, недавно подписавший с азербайджанским городом Исмаиллы договор о городах-побратимах. Все три финалиста вновь выступили перед профессиональным жюри, которое приняло решение отдать «пальму первенства» девятилетнему поэту, автору стихотворения «Мой кумир» Константину Варару, покорившему всех присутствовавших в зале своим выразительным чтением стихотворения, в котором он выражал своё восхищение и желание подражать любимому герою – Сахилу Мамедову. Так в Израиле узнали о Национальном герое Азербайджана, потерявшем ногу в войне за Карабах. Победитель поэтического конкурса «Насими-650» Константин Варару получил приз – бесплатную поездку в Азербайджан, финалисты получили в подарок планшет.

Закрывая поэтический конкурс «Насими-650», организованный международной ассоциацией Израиль-Азербайджан «АзИз» при поддержке Азербайджанского государственного Комитета по работе с диаспорой генеральный директор "АзИз" Лев Спивак поблагодарил всех участников конкурса, членов международного жюри, а так же уже известных Лейлу Бегим, Михаила Сальмана, Ларису Львовскую и многих других поэтов прочитавших свои стихи вне конкурса.

Стихи финалистов конкурса будут опубликованны литературными изданиями в Израиле и Азербайджане.

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