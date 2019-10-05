Депутат: Эти поступки руководства Армении могут стать причиной войны

БАКУ/Trend/ - Эта сессия знаменательна тем, что мы вспомнили празднование 70-летнего юбилея Совета Европы - организации борющейся за мир, процветание и безопасность в странах-членах. Но все еще есть нерешенные вопросы. Один из них - армяно-азербайджанский Нагорно-карабахский конфликт. К сожалению, в последнее время Армения озвучивает много провокационных заявлений. Неадекватный подход армянской стороны становится причиной напряженности.

Об этом сказала член азербайджанской делегации в ПАСЕ Севиндж Фаталиева, выступившая на свободных обсуждениях в последний рабочий день осенней сессии организации, передает в субботу Trend.

Депутат отметила, что начиная с августа текущего года Пашинян озвучивает заявления наподобие «Карабах-Армения» для укрепления своих позиций в преддверии муниципальных выборов в этому году и парламентских в будущем.

«А также это выглядело как провокация, направленная на срыв переговоров накануне встречи министров иностранных дел двух стран в ООН. Далее премьер отправляется в США и повторяет этот свой тезис там. Таким образом, он достигает главной цели – привлекает поддержку армянской диаспоры для визита американских конгрессменов в Нагорный Карабах на военном вертолете. Все это - продолжение запланированных провокаций. Но реальность такова – это очень опасная тенденция и руководство Армении избрала неправильный путь для укрепления своих позиций внутри страны. Потому, что эти поступки приводят к напряженности, а далее могут стать причиной войны. Мы должны остановить это. Наши пленные все еще в заключении, в этом направлении не ведется никакая работа. Другим примеров провокации является крайне агрессивное проведение военных учений на территории Нагорного Карабаха.

Страны Европы, международные организации, весь мир признает, что Карабах является частью Азербайджана. Мы должны осудить агрессивные заявления армянской стороны потому, что никто не может дать гарантии, что вслед за этой агрессивной риторикой в регионе не начнется деятельность, которая приведет к войне», - сказала Фаталиева.

Она отметила, что руководство Армении должно определиться, чем являются такие заявления - официальной позицией государства или частью пиар-кампании, по меньшей мере, ради армянского народа.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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