Стало известно время начала матчей ЕВРО-2020 в Баку

1 декабря 2019 11:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Обнародовано время начала матчей группового турнира чемпионата Европы-2020.

Как передает Trend, на сайте УЕФА начало матчей указано по центральноевропейскому времени - 15:00, 18:00 и 21:00. В период турнира, который стартует 12 июня следующего года, разница во времени с Баку составит 2 часа, соответственно, стартовые свистки матчей финальной стадии прозвучат на Бакинском олимпийском стадионе в 17:00 и 20:00.

Отметим, что матчи группы А (Италия, Швейцария, Турция, Уэльс ) будут сыграны в Риме и Баку. Стартовый матч турнира пройдет 12 июня в Риме между сборными Турции и Италии. Баку примет матчи Уэльс - Швейцария, Турция - Уэльс, Швейцария - Турция.

13 июня
17:00. Уэльс - Швейцария

17 июня
20:00. Турция - Уэльс

21 июня
20:00. Швейцария - Турция

Также 4 июля в 20:00 в Баку намечен четвертьфинальный матч ЕВРО-2020.

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