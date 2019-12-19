СГБ Азербайджана о задержании главы Агстафинского района и его заместителя (ВИДЕО)

19 декабря 2019 23:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Задержаны глава исполнительной власти Агстафинского района Низамеддин Гулиев и его заместитель Рамиз Татаров.

Как сообщает Trend со ссылкой на сообщение Службы государственной безопасности Азербайджана, Низамеддин Гулиев, его заместитель Рамиз Татаров и другие лица были задержаны по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями, неоднократном получении взяток в крупном размере, присвоении и других нарушениях закона. По факту возбуждены уголовные дела.

"В настоящее время продолжаются меры по выявлению и привлечению к следствию других участников этих преступлений, проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия", - говорится в сообщении.

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