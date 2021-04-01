Почтена память Национального героя Азербайджана Шукюра Гамидова (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Военном лицее имени Джамшида Нахчыванского состоялась церемония поминовения Национального героя Азербайджана полковника Шукюра Гамидова. В начале церемонии минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, павших за освобождение наших земель. Был исполнен Государственный гимн Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Минобороны, в ходе мероприятия, организованного Армейским идеологическим и культурным центром имени Ази Асланова, была представлена подробная информация о Национальном герое, а также было отмечено, что наш народ по праву может гордиться такими отважными сынами, как Шукюр Гамидов.

Выступивший на церемонии отец Национального героя Нариман Гамидов поделился воспоминаниями о сыне. Он выразил глубокую признательность Президенту Азербайджана, Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву и руководству Министерства обороны за сохранение светлой памяти его сына.

В заключение был продемонстрирован короткометражный фильм о герое.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)