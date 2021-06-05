Мировое сообщество, в том числе Франция, должно отказаться от несбалансированной политики в пользу армян - Натали Гуле

БАКУ /Trend/ - На прошлой неделе я посетила Баку, побывала в Агдаме. Я увидела масштабы заминированных территорий. Там установлено больше мин, чем в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореей.

Как передает в субботу Trend, об этом сказала французский сенатор, член Международного центра Низами Гянджеви Натали Гуле.

Она выразила соболезнования семьям журналистов Сираджа Абышова и Магеррама Ибрагимова, погибших в результате подрыва на мине в Кельбаджарском районе.

"Вооруженные силы Армении должны предоставить карты заминированных территорий. Мировое сообщество, в том числе Франция, должно отказаться от своей несбалансированной политики в пользу армян.

Я побывала в Агентстве Азербайджана по разминированию. Международное сообщество должно помочь Азербайджану в разминировании всех территорий, внести вклад в мирный процесс своей справедливой и сбалансированной политикой.

Обращаюсь к своим европейским коллегам: вместо того, чтобы поддерживать армянское лобби по предвыборным причинам, приезжайте в Азербайджан, чтобы высказать свое мнение", - сказала Натали Гуле.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)