Президент УЕФА прибыл в Баку

БАКУ /Trend/ - Президент УЕФА Александер Чеферин прибыл в Баку.

Он будет находиться сегодня на Бакинском олимпийском стадионе и смотреть матч Турция-Уэльс, который состоится в рамках игр группы А ЕВРО-2020.

Как передает в среду Trend со ссылкой на АФФА, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по местному времени.

В первом туре сборная Турции уступила команде Италии со счетом 0:3, а матч между Швейцарией и Уэльсом завершился ничьей - 1:1.

На Бакинской олимпийском стадионе 20 июня состоится игра между сборными Турции и Швейцарии, а третьего июля - матч четвертьфинала мундиаля.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)