В Турции состоялась церемония выпуска участвовавших в курсе азербайджанских военнослужащих
БАКУ /Trend/ - 16 октября в Школе горного коммандоса и центральном учебном командовании в турецком городе Испарта состоялась церемония выпуска военнослужащих Азербайджанской Армии, окончивших курс «Горный коммандос».
Как сообщает в воскресенье Trend, в церемонии выпуска приняли участие делегация из Азербайджана и представители посольства нашей страны в Анкаре.
Выступившие на церемонии поздравили окончивших курс военнослужащих и пожелали им успехов в дальнейшей службе.
В заключение выпускникам были вручены сертификаты об успешном окончании курса.
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