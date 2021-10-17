В Турции состоялась церемония выпуска участвовавших в курсе азербайджанских военнослужащих

БАКУ /Trend/ - 16 октября в Школе горного коммандоса и центральном учебном командовании в турецком городе Испарта состоялась церемония выпуска военнослужащих Азербайджанской Армии, окончивших курс «Горный коммандос».

Как сообщает в воскресенье Trend, в церемонии выпуска приняли участие делегация из Азербайджана и представители посольства нашей страны в Анкаре.

Выступившие на церемонии поздравили окончивших курс военнослужащих и пожелали им успехов в дальнейшей службе.

В заключение выпускникам были вручены сертификаты об успешном окончании курса.