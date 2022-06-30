AnchorВ Баку состоялся ивент по кибербезопасности Baku Cybersecurity Forum 2022 (R) (ФОТО)

Украинский IT-дистрибьютор BAKOTECH совместно с американской компанией-производителем решений для кибербезопасности Palo Alto Networks провели масштабную конференцию в городе Баку. Мероприятие состоялось 23 июня в отеле JW Marriott Absheron Baku.

Всего на ивенте собралось более 250 специалистов по кибербезопасности из разных отраслей бизнеса. Участники получили уникальную возможность послушать доклады от топовых спикеров из числа представителей Palo Alto Networks, BAKOTECH и компаний-партнеров, узнать о последних трендах отрасли и поделиться опытом. Качественный нетворкинг стал особенностью мероприятия — гости смогли завести новые полезные знакомства и обсудить интересующие их вопросы.

Выступающие затрагивали темы построения эффективной системы защиты при помощи единой платформы на базе решений Palo Alto Networks, обсуждали актуальные задачи современной кибербезопасности и практические вопросы их выполнения.

«На форуме мы старались разбирать современные тренды в кибербезопасности и тут же показывать, как можно им следовать при помощи передовых решений вендора Palo Alto Networks. Такой подход помог нам сделать мероприятие не просто площадкой для обсуждений, а местом, где специалисты сразу могут получить пути решения рабочих задач и способы повышения общего уровня киберзащиты» — говорит один из спикеров форума Александр Красюков, Senior Sales Engineer, BAKOTECH.

Мероприятие состоялось при поддержке компаний-партнеров: SmartIT, Picus, Prosol, Digital Guardian, Boldon James, F5, Netwrix, АКТА и Ultra, а также медиапартнеров: Infocity, Banker, Frame и Trend News, которые оказали медийную поддержку форуму.

О компании Palo Alto Networks

Palo Alto Networks — мировой лидер в области кибербезопасности, который формирует облачное будущее с помощью технологий, меняющих методы работы людей и организаций. Миссия компании — быть предпочтительным партнером в области кибербезопасности, защищая цифровой образ жизни. Palo Alto Networks помогает решать самые серьезные мировые проблемы безопасности с помощью непрерывных инноваций, которые используют последние достижения в области искусственного интеллекта, аналитики, автоматизации и оркестровки. Предоставление интегрированной платформы и расширение возможностей растущей экосистемы партнеров выводит компанию в лидеры по защите десятков тысяч организаций в облаках, сетях и на мобильных устройствах. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.paloaltonetworks.com.

О компании BAKOTECH

BAKOTECH — международная компания, которая занимает лидирующие позиции в сфере фокусной Value Added IT-дистрибуции и поставляет решения ведущих мировых IT-производителей. Позиционируя себя как True Value-Added IT-дистрибьютор, BAKOTECH предоставляет профессиональную до- и пост-продажную, маркетинговую, техническую поддержку для партнеров и конечных заказчиков.