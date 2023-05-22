Nar принял участие в фестивале в Джалилабаде! (ФОТО)

Мобильный оператор Nar, который уделяет особое внимание регионам Азербайджана, активно участвовал в фестивале в Джалилабаде. Помимо предоставления развлечений, Nar также представил посетителям возможность приобрести мобильные номера и воспользоваться услугами для клиентов в своем эксклюзивном павильоне Nar.

Захватывающие видеозаписи с 360-градусным обзором, снятые в павильоне Nar, вызвали значительный интерес у посетителей. Те, кто приобрел номер от Nar, установил приложение "Nar+" на своих мобильных устройствах или правильно ответил на вопросы, связанные с Nar, были вознаграждены ценными подарками.

Стоит отметить, что Nar уделяет особое внимание регионам Азербайджана через реализацию своих проектов. В регионах Азербайджана Nar предоставляет превосходные услуги в своих новых концептуальных магазинах, расширяет образовательные возможности через программы стипендий и тренингов, а также обеспечивает доступ к высокоскоростному интернету.

Подробную информацию о реализованных проектах Nar вы можете найти на сайте nar.az/projects.

Nar предоставляет высококачественные коммуникационные услуги 2,2 миллионам абонентов. За последние 4 года Nar является лидирующим мобильным оператором в стране по показателю Net Promoter Score. Оставаясь верным своей стратегии, ориентированной на клиента, мобильный оператор предлагает превосходные услуги по доступным ценам.