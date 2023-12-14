Полный текст регламента работы комиссии по делимитации азербайджано-армянской границы

БАКУ/Trend/ - Азербайджан утвердил регламент организации и проведения заседаний и совместных рабочих встреч между Государственной комиссией по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссией по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой.

Соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Trend представляет полный текст регламента:

1. Порядок организации и проведения заседаний и совместных рабочих встреч между Государственной комиссией по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссией по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой (далее - Комиссии).

1.1. Дата, время и место проведения заседаний и совместных рабочих встреч определяются по согласованию между Председателями Комиссий.

1.2. Рабочими языками заседаний и совместных рабочих встреч являются русский или английский.

1.3. Заседания и совместные рабочие встречи проходят под руководством Председателей Комиссий.

1.4. Заседания и совместные рабочие встречи по согласованию Председателей Комиссий, как правило, проводятся поочередно на территориях Азербайджанской Республики и Республики Армения или на границе Азербайджанской Республики и Республики Армения, или на территории третьих стран, или в формате видеоконференции.

1.5. Повестки заседаний и совместных рабочих встреч, список делегаций (за исключением членов Комиссий) и протокольные вопросы организации заседаний и совместных рабочих встреч определяются по согласованию Председателей Комиссий.

1.6. Участвующие в составе делегаций иностранные эксперты могут выступать лишь от имени Комиссии, в состав делегаций которых они входят.

1.7. По согласованию Комиссий и по совместному запросу, третьи стороны могут оказывать консультативное содействие на заседаниях и совместных рабочих встречах.

1.8. В тех случаях, когда заседания и совместные рабочие встречи проводятся на территории одного из государств, представленных Комиссиями, принимающая сторона создает все необходимые условия для их проведения, в том числе обеспечивает и гарантирует безопасность всех членов прибывающей делегации.

1.9. Заседания и совместные рабочие встречи проводятся в закрытом режиме, если Председатели Комиссий не договорились об ином.

1.10. Любая информация о ходе и итогах заседаний и совместных рабочих встреч, включая проекты рабочих и согласованных документов и протоколы заседаний и совместных рабочих встреч, может быть передана третьей стороне только в случае предварительного согласования между Председателями Комиссий.

2. Порядок составления протоколов по итогам заседаний и совместных рабочих встреч.

2.1. По итогам заседаний и совместных рабочих встреч составляется протокол в письменной форме в двух подлинных экземплярах на русском или по согласованию на английском языках.

2.2. Протокол подписывается обоими Председателями Комиссий.

2.3. Должностные лица государств, представленных Комиссиями, воздерживаются от каких-либо публичных, официальных ссылок на подписанные Председателями протоколы в случае, если на протоколе проставлен гриф «конфиденциально».

3. Порядок опубликования сообщений для средств массовой информации (далее - СМИ) по итогам заседаний и совместных рабочих встреч.

3.1. Как правило, по итогам заседаний и совместных рабочих встреч, составляются и публикуются сообщения для СМИ, содержание которых утверждается Председателями Комиссий.

3.2. Согласованные тексты сообщений для СМИ Комиссии публикуют одновременно.

3.3. За исключением случаев, предусмотренных в пункте 2.3, любые официальные ссылки должностных лиц государств, представленных Комиссиями, на документы заседаний и совместных рабочих встреч должны ограничиваться исключительно буквальным содержанием согласованного и утвержденного сообщения для СМИ.

3.4. Какие-либо официальные ссылки должностных лиц государств, представленных Комиссиями, по итогам заседаний и совместных рабочих встреч вне буквального содержания сообщений для СМИ, а также их трактовки или комментарии не допускаются и являются недействительными.

3.5. По согласованию Председателей Комиссий, содержание сообщений Комиссий для СМИ по взаимно определенным вопросам может различаться.

3.6. Если Комиссии не приходят к согласию по содержанию сообщения для СМИ, то по взаимному согласию, Комиссии публикуют информацию, ограничивающуюся лишь констатацией факта проведения заседаний и совместных рабочих встреч. В этом случае, в своих публичных заявлениях должностные лица одного государства, представленного Комиссией, не имеют право затрагивать какие-либо договоренности, анонсации, заявления, выступления и суждения другого государства, представленного Комиссией, в ходе заседаний и совместных рабочих встреч.

3.7. Настоящий Регламент утверждается Правительствами Азербайджанской Республики и Республики Армения и вступает в силу с даты официального опубликования. В случае возникновения разногласий в толковании положений настоящего Регламента будет использоваться официально согласованный и переданный друг другу текст на русском языке.