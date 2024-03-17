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Азербайджанские гимнасты завоевали путевку в финал международного турнира

Азербайджан Материалы 17 марта 2024 19:05 (UTC +04:00)
Азербайджанские гимнасты завоевали путевку в финал международного турнира

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend/ - На турнире по батутной гимнастике Dutch Trampoline Open 2024, проходящем в нидерландском городе Алкмар, члены сборной Азербайджана вышли в финал соревнований.

Как сообщает Trend, выступающие в индивидуальной программе Сельджан Максудова, Аммар Бахшалиев, Ибрагим Мустафазаде, Самира Гусейнова и Омар Гасымлы примут участие в финале международного турнира.

Кроме того, команда азербайджанских гимнастов в составе Али Нифталиева, Аммара Бахшалиева, Ибрагима Мустафазаде и Фархада Мустафаева получила право на участие в решающем этапе состязаний.

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