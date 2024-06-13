COP29 имеет большое значение для Бельгии и ЕС - Мишель Петерсманс (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - COP29 имеет большое значение для Бельгии и ЕС.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend посол Бельгии в Азербайджане Мишель Петерсманс.

"COP29 имеет большое значение для Бельгии и Европейского союза в целом. В настоящее время существует глобальный консенсус по поводу изменения климата и необходимости реагирования на него. Для достижения трех глобальных целей, поставленных в переговорном процессе по климату, потребуются значительные усилия на всех уровнях. Они включают в себя: удержание роста глобальной средней температуры намного ниже 2°С и ограничение глобального потепления в 1,5° С; обеспечение устойчивости наших экономик и обществ к последствиям климатических изменений, а также приведение финансовых потоков в соответствие с этими целями в странах с низким уровнем выбросов углерода и с экономиками, устойчивыми к изменению климата", - сказал посол.

Петерсманс отметил, что как на уровне Европейского союза, так и на уровне бельгийского государства и его федеративных образований (в частности трех регионов, обладающих широкими компетенциями в области окружающей среды: Фландрии, Валлонии и Брюсселя - столицы) предпринимается большое количество мер с целью сокращения выбросов углерода и достижения углеродной нейтральности к 2050 году.

Он подчеркнул, что в последние годы в заседаниях COP принимает участие очень большое число глав государств и правительств, а на предыдущих сессиях присутствовало около 150 высокопоставленных политических руководителей.

"Бельгия будет представлена на COP29 на высоком уровне. В состав официальной делегации войдут политические лидеры и переговорная группа. Также можно ожидать значительного участия представителей гражданского общества, бизнеса и журналистов. Взаимодействие между различными заинтересованными сторонами является важнейшей чертой Конференций сторон и неотъемлемым компонентом ее успеха", - подчеркнул посол.

Также глава дипмиссии отметил, что бельгийские компании продолжают участвовать в развитии солнечной энергетики в Нахчыване.

"В ноябре 2022 года у меня была возможность вместе с другими главами миссий Европейского союза посетить солнечную электростанцию "Бабек". Таким образом, потенциал для сотрудничества в области возобновляемых источников энергии существует", - сказал посол.

Помимо этого, Петерсманс отметил, что есть возможности для сотрудничества и в других сферах.

"Бельгия занимает лидирующие позиции в большом количестве секторов, в том числе связанных с энергетическим переходом, а также в сферах "зеленого" водорода, аэрокосмической промышленности, биофармацевтики и бионаук, ядерной медицины, транспорта и логистики, развитии таких отраслей, как микроэлектроника, искусственный интеллект, в цифровизации", - подчеркнул посол.

Петерсманс добавил, что Бельгия обладает настоящей биофармацевтической экосистемой, состоящей из компаний, университетов и научно-исследовательских институтов, университетских больниц, биоинкубаторов. По его словам, в Бельгии насчитывается более 37 фармацевтических производственных площадок, 23 штаб-квартиры фармацевтических компаний и не менее 52 научно-исследовательских и опытно-конструкторских центров (НИОКР) и/или центров клинических испытаний.

Помимо этого, посол сообщил, что Бельгия также располагает рядом логистических структур, таких как аэропорты Брюсселя и Льежа, порт Антверпен-Брюгге и других.

"С другой стороны, промышленная база Бельгии состоит в основном из динамичных и инновационных малых и средних предприятий, работающих на мировом рынке. Учитывая те возможности для бизнеса, которые реально существуют в Азербайджане, я надеюсь, что в ближайшие годы торговля между нашими странами будет развиваться, в том числе благодаря сессии COP29, которая, безусловно, привлечет ряд бельгийских компаний", - добавил он.

Петерсманс подчеркнул, что посольство Азербайджана в Брюсселе также ведет очень активную деятельность. Недавно оно организовало в сотрудничестве с AZPROMO (Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана), а с бельгийской стороны - с агентствами по содействию внешней торговле информационную сессию, в которой приняли участие около ста бельгийских компаний.

"Торговые представители по Азербайджану бельгийских регионов базируются в Стамбуле, но регулярно посещают страну для двусторонних контактов. Представитель Брюсселя посетил страну в мае, а фламандский коллега сделает то же самое в июне", - добавил посол.

Петерсманс отметил, что Бельгия следит за дискуссиями об увеличении пропускной способности Южного газового коридора.

"В настоящее время Бельгия не импортирует большие объемы нефти или газа из Азербайджана, и политика моего правительства направлена, прежде всего, на повышение энергоэффективности и развитие возобновляемых источников энергии, в том числе ветровых электростанций в Северном море. Но мы, конечно, очень внимательно следим за дискуссиями об увеличении пропускной способности Южного газового коридора. Более того, бельгийская компания владеет 20 процентами акций консорциума, владеющего TAP (Трансадриатическим трубопроводом). Мы понимаем приверженность стран Центральной Европы этому проекту, который призван укрепить их энергетическую независимость", - подчеркнул посол.

По его словам, Бакинский энергетический форум, который состоялся 5-6 июня 2024 года, предоставил возможность прояснить перспективы реализации различных инициатив, направленных на продвижение транспортировки газа с Каспия в Европу.

"Бельгия поддержала принятие Меморандума между Европейским союзом и Азербайджаном о стратегическом партнерстве в области энергетики, который был подписан в июле 2022 года. Этот документ имеет большое политическое значение, поскольку отражает готовность обеих сторон к сотрудничеству в целях укрепления энергетической безопасности Европейского союза и энергетического перехода наших экономик", - добавил Петерсманс.

Посол отметил, что развитие Среднего коридора способствует диверсификации международных маршрутов.

"В то время как торговля между странами ЕС и Китаем в основном осуществляется морским транспортом из тихоокеанских портов, прохождение части грузов через страны Центральной Азии и Кавказа может иметь различные преимущества с точки зрения скорости, меньших выбросов CO2 и диверсификации поставок в случае кризиса", - подчеркнул посол.

Петерсманс сказал, что Средний коридор также позволяет странам Кавказа и Центральной Азии привлекать больше инвестиций и, следовательно, создавать рабочие места, используя свое географическое и геополитическое положение.

"Для достижения этой цели необходимо работать как над улучшением физической инфраструктуры, так и над облегчением пересечения границ путем административного упрощения и гармонизации правил", - подчеркнул он.

Посол также добавил, что Бельгия и сама является коммуникационным узлом в центре Европейского союза и имеет высокоразвитую транспортно-логистическую сеть, включая порты Антверпена и Зебрюгге, которые уже несколько лет образуют единое целое.

Говоря о мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией, Петерсманс подчеркнул, что, придерживаясь Устава Организации Объединенных Наций, все государства обязались избавить "грядущие поколения от бедствий войны" и жить в духе добрососедства.

"Европейский союз, в частности, благодаря инициативам председателя Европейского совета Шарля Мишеля, которые были полностью поддержаны Бельгией, приложил все усилия для сближения точек зрения различных сторон в соответствии с принципами международного права", - сказал он.

По его словам, установление стабильности на Кавказе в первую очередь отвечает интересам всех жителей региона, не только для того, чтобы избежать в будущем человеческих жертв в связи с вооруженными конфликтами, но и для того, чтобы способствовать экономическому развитию региона в целом.

Посол отметил, что для привлечения большего числа инвесторов в Азербайджан для проектов в сферах транспорта, энергетического перехода и диверсификации экономики необходимы стабильность и определенность в регионе.