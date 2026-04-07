Next wave of former IDPs receives home keys in Azerbaijan's Khojavend (PHOTO) (UPDATE)

Details added: first version posted on 11:57
KHOJAVEND, Azerbaijan, April 7. The families who returned to Khojavend city have been presented with keys to their apartments, Trend's Karabakh bureau reports.
After welcoming the newly relocated families, Azerbaijan National Agency for Mine Action (ANAMA) employees informed them in detail about the dangers posed by mines and unexploded ordnance.
The families were advised to stay away from unfamiliar objects and objects, and to report such situations to the relevant agencies if they encounter them.
The key-handing ceremony was attended by employees of the Special Representation of the President of Azerbaijan in Aghdam, Fuzuli, and Khojavend districts, the State Committee for Refugees and Internally Displaced Persons, and other officials.
The new group of former internally displaced persons (IDPs) has arrived in Khojavend city, Trend's Karabakh bureau reports.
At this stage, 33 families (142 people) returned home to the city.
The families were welcomed in Khojavend by officials of the Special Representation of the President of Azerbaijan in Aghdam, Fuzuli, and Khojavend districts, the State Committee for Refugees and IDPs, and employees of the Restoration, Construction, and Management Service in Aghdam, Fuzuli, and Khojavend districts.
Overall, 234 families (904 people), including this stage, have already returned to the city permanently. Khojavend residents have settled in both apartment buildings and restored individual houses.
11:57
The new group of former internally displaced persons (IDPs) has been sent to Khojavend city in accordance with the directives of President of Azerbaijan Ilham Aliyev, as part of the ongoing Great Return to the liberated territories, Trend's Karabakh bureau reports.
At this stage, the return of 33 families (142 people) to Khojavend has been secured.
Prior to that, the IDPs temporarily settled in various parts of the country, mainly in hostels, sanatoriums, and administrative buildings.
Overall, 234 families (904 people), including this stage, have already returned to the city permanently. Khojavend residents have settled in both apartment buildings and restored individual houses.
Növbəti köç karvanı Xocavənd şəhərinə çatıb: açarlar təqdim olunub (FOTO) (YENİLƏNİB)
Xocavənd. Trend:
Bu gün növbəti köç karvanı ilə Xocavənd şəhərinə çatan ailələrə evlərinin açarları təqdim olunub.
Trend-in Qarabağ bürosunun məlumatına görə, yeni köçən ailələr qarşılandıqdan sonra onlara ANAMA-nın əməkdaşları tərəfindən mina və partlamamış hərbi sursatların yaratdığı təhlükələr barədə ətraflı məlumat verilib.
Ailələrə tanımadıqları naməlum əşya və cisimlərdən uzaq durmaları, belə hallarla qarşılaşdıqları təqdirdə isə aidiyyəti qurumlara məlumat vermələri tövsiyə olunub.
Açarların təqdim olunması mərasimində Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyinin, Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşları və digər rəsmi şəxslər iştirak ediblər.
12:50
Növbəti köç karvanı Xocavənd şəhərinə çatıb.
Trend-in Qarabağ bürosunun məlumatına görə, bu mərhələdə 33 ailə (142 nəfər) Xocavənd şəhərinə öz doğma ocaqlarına qayıdıb.
Ailələri Xocavənd şəhərində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında xüsusi nümayəndəliyinin, Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin rəsmiləri, Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Bərpa Tikinti və İdarəetmə Xidmətinin əməkdaşları qarşılayıblar.
Qeyd edək ki, bu mərhələdə daxil olmaqla 234 ailə (904 nəfər) daimi qayıdıb. Xocavənd sakinləri həm çox mənzilli binalar, həmdə yenidən bərpa edilən evlərinə qayıdlblar.
11:33
Prezident İlham Əliyevin göstərişinə əsasən, işğaldan azad olunmuş ərazilərə “Böyük Qayıdış” prosesi davam edir. Bu gün Xocavənd şəhərinə daha bir köç karvanı yola düşüb.
Trend-in Qarabağ bürosunun məlumatına görə, bu mərhələdə 33 ailənin (142 nəfərin) Xocavəndə qayıdışı təmin olunub.
Qeyd edək ki, bu mərhələ də daxil olmaqla ümumilikdə 234 ailə (904 nəfər) artıq daimi olaraq şəhərə qayıdıb. Xocavənd sakinləri həm çoxmənzilli binalarda, həm də bərpa edilmiş fərdi evlərdə məskunlaşıblar.