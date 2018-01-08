Эстонские компании готовы инвестировать в сельхозпроизводство в Азербайджане для последующего экспорта в соседние регионы

8 января 2018 01:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Эстония готова сотрудничать с Азербайджаном в области создания совместных производственных предприятий. Об этом сказал временный поверенный в делах Эстонии в Азербайджане Индрек Киверик, сообщают эстонские СМИ.

«Одним из направлений, где мы можем сотрудничать, являются взаимные инвестиции, совместные проекты в сфере производства для последующего экспорта товаров в соседние регионы. Есть определенное количество эстонских компаний, которые готовы инвестировать в сферу сельского хозяйства, животноводства и в другие сферы для последующего экспорта произведённой в Азербайджане продукции в Центральную Азию, Индию, Турцию», - сказал Индрек Киверик.

Он также добавил, что эстонские предприниматели также заинтересованы в участии в логистических проектах, совместных перевозках и транспортных услугах.

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Azernews Newspaper
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