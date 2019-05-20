Климатические изменения могут привести к переходу на режим оптимального расхода воды в Азербайджане

20 мая 2019 22:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В последние годы на всей территории Азербайджана наблюдалось повышение среднегодовой температуры на 1,7 градуса тепла.

Об этом сказала сотрудник Национального департамента гидрометеорологии при министерстве экологии и природных ресурсов Севиндж Кязимова, выступая на семинаре в Институте географии Национальной академии наук Азербайджана, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на институт.

В своем докладе на тему “Влияние климатических изменений в Азербайджане на течение рек” (На примере Большого Кавказа), Кязимова рассказала об основных гидрометеорологических показателях рек Большого Кавказа, изменениях в распределении температуры и осадков, статистических параметрах расхода воды местных рек. Анализируя состояние осадков и температуры, как основных климатических показателей, исследователь сообщила, что градиент роста температуры выше в горных регионах. Что касается осадков, то, по словам Кязимовой, наибольшее количество осадков по сравнению с многолетней нормой (462 миллиметра) было зарегистрировано в 2016 году, с увеличением на 124 миллиметра.

Она отметила, что по всему региону, в зависимости от высоты, наблюдается увеличение годового модуля вектора скорости течения, в бурных реках снижается годовой расход воды.

Докладчик отметила, что целесообразно увеличение числа водохранилищ, использование метода капельного орошения, в зависимости от рельефа, а также внедрения режима оптимального расхода воды.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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