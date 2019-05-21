Внешний долг Азербайджана будет конвертирован в манаты

БАКУ /Trend/ - Азербайджан планирует конвертировать внешний долг в национальную валюту. Это поможет повысить долговую устойчивость и усилить сопротивление любым внешним шокам.

Об этом, как сообщает Trend, сказал во вторник министр финансов Азербайджана Самир Шарифов на региональном форуме по управлению государственным долгом.

Как отметил министр, согласно подсчетам Международного валютного фонда (МВФ), на конец 2018 года, глобальный госдолг превышает 69 триллионов долларов, что составляет более 80 процентов от мирового ВВП.

По словам министра 52 триллиона приходится на страны с развитой экономикой.

"В странах с развивающейся экономикой уровень госдолга ниже, однако в последнее время ощущаются тренды роста. Госдолг в этих странах вырос на 50 процентов, по сравнению с показателем 2012 года", - сказал министр.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

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