Со следующего года в Азербайджане мастерские по производству ковров будут использовать местное сырье

30 мая 2019 12:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Со следующего года действующие в Азербайджане мастерские по производству ковров будут ткать ковры из местного сырья, сказал в четверг Trend глава пресс-службы ОАО «Азерхалча» Турал Сафаров.

По его словам, с 2020 года в Сумгайытском химико-промышленном парке начнет работать шерстепрядильно-красильная фабрика ОАО «Азерхалча».

«Производимая на фабрике чистая шерсть, шерстяное волокно, натуральные и химические красители, наряду с удовлетворением местных потребностей, будут экспортироваться и за рубеж, но на первом этапе главная цель - это удовлетворение внутренних потребностей. В соответствии с заказами, волокна после окрашивания натуральными или химическими красителями будут вынесены на продажу, но в первую очередь, будут удовлетворены потребности в шерстяном волокне филиалов «Азерхалча», других промышленных предприятий страны, частных ковровых предприятий. Благодаря чему зависимость от импорта будет полностью устранена», - сказал Сафаров.

Пресс-секретарь ОАО «Азерхалча» также добавил, что с 2020 года начнется заготовка красильных растений

«В заготовительных пунктах уже началась приемка шерсти. Заготпункты принимают только неочищенную шерсть. Для организации данной работы на высоком уровне проведены также просветительские мероприятия. При заготовке шерсти предпочтение будет отдано приему шерсти, пригодной в производстве волокна для изготовления ковров, а шерсть, непригодная для производства волокна, после промывки будет вынесена на продажу в качестве сырья. Уже установлено, в какой стране есть потребность в таком сырье», - подчеркнул Сафаров.

(Автор: Айшам Рустамова. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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