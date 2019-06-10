Посол России: К концу года планируется достроить новый мост через Самур

БАКУ /Trend/ -Новый автомобильный мост через реку Самур, который является важной транспортной артерией, соединяющей Азербайджан и Россию, наполовину завершен, сообщает Trend с пресс- конференции посла России в Азербайджане Михаил Бочарников, которая проходит в АМИ Trend.

"Строительство моста через реку Самур продолжается, выполнено более чем 50 процентов работ. Мост будет готов к концу этого года либо в начале будущего",- заявил посол.

Открытие нового моста позволит автотранспортным средствам быстрее проходить через границу, что в дальнейшем послужит увеличению грузоперевозок между двумя странами. Также этот мост является частью проекта, по увеличению эффективности транспортного коридора Север-Юг.

Проект осуществляется в рамках соглашения между правительствами двух стран от 2013 года.

(Автор: Матанат Насибова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.