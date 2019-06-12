«Один пояс и один путь» придал новый импульс китайско-азербайджанским отношениям

БАКУ/Trend/- За 27 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Азербайджаном, сотрудничество между двумя странами, основанное на принципах взаимоуважения, равенства и взаимной выгоды, сохраняет позитивную тенденцию. А в последние годы эти отношения переживают, без преувеличения, самый лучший период, заявил в интервью Trend чрезвычайный и полномочный посол Китая в Азербайджане Вэй Цзинхуа.

В декабре 2015-го состоялся успешный государственный визит в Китай Президента Ильхама Алиева. Совместно с Председателем Си Цзиньпином был подписан «Меморандум о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Китайской Народной Республики по совместному поощрению создания «Экономического пояса Шелкового пути»» и ряд других документов о сотрудничестве. По словам посла, это и придало новый импульс развитию двусторонних отношений.

Сотрудничество в торгово-экономической и гуманитарной областях являются важной составной частью китайско-азербайджанских отношений. В 2018-м году товарооборот между Китаем и Азербайджаном достиг рекордного уровня в 1,31 миллиарда долларов. Однако только за первые 4 месяца этого года, товарооборот между Китаем и Азербайджаном составил уже 932 млн. долларов США, или 188,54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Глава дипведомства отметил, что Китай является третьим по величине торговым партнером Азербайджана, занимая третью позицию в азербайджанском экспорте и четвертую в импорте.

О тесном сотрудничестве говорят и такие совместные мероприятия, как азербайджано-китайский бизнес форум, конференция по инвестиционной среде Азербайджана, и другие. Открыто торговое представительство Азербайджана в Китае. «В ноябре прошлого года Азербайджан направил в Китай большую делегацию для участия в Первой китайской международной выставке экспорта, во время которой были подписаны контракты на сумму свыше 50 миллионов долларов», - сказал Вэй Цзинхуа.

Посол отметил, что Китай с интересом наблюдает как в условиях глобального экономического кризиса правительство Азербайджана успешно продолжает развивать экономические реформы, в том числе за счет диверсификации производства, развития не-нефтяного сектора, усовершенствования инвестиционного климата.

В настоящее время в Азербайджане осуществляют свою деятельность свыше 20 китайских предприятий, занятых в области энергетики, строительства, информации и коммуникаций, авиации, транспортной логистики, розничной торговли, ресторанного бизнеса и т.д. Китайскими предприятиями в экономику Азербайджана вложено 800 миллионов долларов. Встречные инвестиции составили около 8 миллионов долларов, отметил глава дипведомства.

Рассказывая об инвестиционном климате в своей стране, посол отметил, что за последние 40 лет со времени начала в Китае политики реформ и открытости, здесь произошли коренные изменения, расширились зарубежные связи, оптимизировалась среда для привлечения инвестиций, были созданы промышленные, научно-технологические парки и накоплен определенный опыт в других областях.

В 2018 году иностранные инвестиции в Китай составили 135 миллиардов долларов. «Налицо рост инвестиций, оптимизация их качества и рост доверия инвесторов к Китаю» ,- сказал он, отметив, что Китай будет продолжать прилагать усилия для создания более привлекательного инвестиционного климата для зарубежных предпринимателей, в том числе из Азербайджана, двигаться в сторону усиления защиты интеллектуальной собственности и активного расширения импорта.

По словам посла, китайские предприятия готовы принять активное участие в развитии экономики Азербайджана. Подтверждением этому стал успешный визит в Баку в мае этого года члена Госсовета КНР, министра иностранных дел Ван И, в ходе которого были достигнуты важные договоренности о развитии взаимовыгодного сотрудничества в таких областях, как энергетика, цифровая экономика, торговля, транспорт, туризм и прочих приоритетных направлениях.

Особое место в отношениях Китая и Азербайджана занимает инициатива «Один пояс и один путь».

В сентябре-октябре 2013 года во время визита в Казахстан и Индонезию, Председатель Китая Си Цзиньпин выступил с инициативой создания «Экономического пояса шелкового пути» и «Морского шелкового пути 21-го века». С тех пор инициатива «Одного пояса и одного пути» привлекает внимание во всем мире.

Строительство «Одного пояса и одного пути» охватывает такие сферы, как политическая координация, взаимосвязанность инфраструктуры, бесперебойная торговля, свободное передвижение капитала и взаимное сближение народов. Данная инициатива придерживается принципов равноправия и взаимного уважения, открытости и толерантности, взаимной выгоды, совместного строительства и совместного использования. Реализация проекта - это диалог, а не противостояние, это партнерство, это новый путь взаимодействия и взаимообогащения.

«Инициатива поддерживает многостороннюю торговую систему, содействует экономической глобализации в направлении более открытого, инклюзивного, всеобъемлющего, сбалансированного и взаимовыгодного развития, она является важной платформой для создания нового типа международных отношений. В то же время, благодаря своей привлекательности, она становится программой Китая по участию в глобальном открытом сотрудничестве, совершенствованию глобальной системы экономического управления, содействию общему глобальному развитию и процветанию, а также содействию создания сообщества человечества с единой судьбой»,- сказал посол.

Инициатива «Один пояс – один путь» уже стала основой для усиления взаимосвязей, совместной реакции на глобальные вызовы, содействия росту мировой экономики. Как лучше использовать возможности развития, состыковывать стратегии всех сторон, высококачественно реализовывать конкретные проекты, активнее содействовать их продвижению - это общая задача, стоящая перед всеми странами вдоль маршрута «Одного пояса и одного пути».

Благодаря совместным усилиям, в том числе и Азербайджана, был успешно проведен Второй форум международного сотрудничества «Одного пояса и одного пути».

В процессе строительства «Одного пояса и одного пути», Китай и Азербайджан имеют свои преимущества, что дополняет двустороннее сотрудничество. В настоящее время Китай и Азербайджан прилагают усилия для состыковки стратегии национального развития Азербайджана с инициативой «Одного пояса и одного пути», чтобы расширить спектр сотрудничества.

Китай придает большое значение географическому преимуществу Азербайджана, как важного транспортного центра между Европой и Азией, и поддерживает упрощение транспортных возможностей в регионе. «Мы будем активно изучать возможности осуществления контейнерных грузоперевозок по железной дороге «Баку-Тбилиси-Карс», способствовать активному сотрудничеству китайских предприятий с азербайджанской стороной в сфере международного транспорта и логистики», - отметил он.

При активной поддержке китайского правительства, в феврале 2017 года правительство Азербайджана успешно организовало в Пекине презентацию проекта железнодорожного транзитного коридора «Баку-Тбилиси-Карс» и Транскаспийского транспортного коридора. В целях повышения уровня взаимосвязи и создания более благоприятных условий между странами вдоль всего маршрута от Китая до Азербайджана, Пекин готов сотрудничать с азербайджанской стороной для обсуждения дальнейшего упрощения использования Транскаспийских морских транспортных маршрутов и сокращения транспортных расходов.

Касаясь сотрудничества в области туризма, посол отметил важность подписанного в марте этого года «Меморандума о взаимопонимании между правительством КНР и правительством АР об упрощении групповых поездок китайских туристов в Азербайджанскую Республику». Это заложило нормативный фундамент для расширения сотрудничества в данной области. За первые 4 месяца этого года число китайских туристов, посетивших Азербайджан, возросло на 60%.

«Мы предлагаем азербайджанской стороне презентовать потенциал туризма Азербайджана в Китае, полностью использовать культурно-историческое наследие «Шелкового пути», сотрудничать с соседними дружественными странами в создании специального туристического маршрута вдоль него. У нас есть основания полагать, что совместными усилиями обеих сторон, количество туристов из Китая в Азербайджан и из Азербайджана в Китай, еще значительно увеличится», - отметил он.

По словам Вэй Цзинхуа, обмен в гуманитарной области также отличается яркими событиями. Фонд Гейдара Алиева и посольство Азербайджана в Китае в сотрудничестве с китайской стороной организовали Дни культуры Азербайджана в Китае, концерт китайско-азербайджанской дружбы и другие культурные мероприятия, которые были встречены в Китае с большим интересом. В области образования Китай увеличил для Азербайджана квоты стипендиатов с 50 до 70 человек.

«Мы гордимся и довольны успехами, достигнутыми за последние 27 лет между Китаем и Азербайджаном в торгово-экономической и гуманитарной областях. Глядя вперед, мы надеемся, что двусторонние связи в этих областях будут еще больше развиваться»,- заявил он.

Посол также коснулся вопроса торговых войн, в первую очередь, между Китаем и США.

Данный вопрос находится в фокусе внимания всего мирового сообщества, так как речь идет о противоречиях между самыми большими экономиками мира.

Китай и США являются второй и первой экономиками мира, с тенденцией развития китайско-американских торгово-экономических отношений связано развитие не только двух стран, но и общая перспектива мировой экономики.

После установления дипломатических отношений между КНР и США двусторонние торгово-экономические связи постоянно развивались, расширялись сферы сотрудничества и повышался уровень взаимодействия. Были налажены взаимовыгодные отношения высокой комплементарности и взаимосвязанности интересов, приносящие пользу не только двум странам, но и всему миру.

В то же время, в связи с различиями в этапах развития и экономических системах Китая и США, в экономическом сотрудничестве между двумя странами неизбежны разногласия и трения. Для координирования и контролирования разногласий, содействия взаимовыгодному сотрудничеству, было создано много механизмов диалога и консультаций, в результате чего удалось создать сбалансированные двусторонние торгово-экономические отношения.

Однако с 2017 года новая администрация США придерживается политики унилатерализма, протекционизма, введения дополнительных тарифов и пошлин и других односторонних мер по отношению к своим основным торговым партнерам, что спровоцировало частые экономические и торговые трения между сторонами.

Начиная с марта 2018 года, в ответ на подобные односторонние инициативы США, Китаю пришлось принять решительные меры для защиты своих национальных интересов, отметил посол, подчеркнув, что «позиция Китая по этому вопросу последовательная, чёткая и неизменная: путём диалога и консультаций решить разногласия, добиться стабильности двусторонних торгово-экономических отношений. Китайская сторона считает, что сотрудничество отвечает интересам двух стран, а конфликт только навредит обеим сторонам». Но есть определенные рамки, принципиальные вопросы дальше которых Китай на компромиссы не пойдет. «Китай не желает торговой войны, но не боится её и, в случае необходимости, будет бороться до конца» - сказал он.

Торговые войны не только не содействовали росту экономики США, но и навредили им. Себестоимость продукции на предприятиях США заметно выросла, повысились цены на товары, пострадал экономический рост и рост благосостояния, а экспорт в Китай резко сократился.

По прогнозам, если торговая война продолжится, американский ВВП за десять лет потеряет триллион долларов, в США будет потеряно 2,16 млн рабочих мест. В то же время, будут потеряны накопленные США торговые достижения с Китаем за последние 10 лет. В области сельского хозяйства США потеряют китайский рынок, где осуществляют свою деятельность уже 40 лет.

Экономическая глобализация является непреодолимой тенденцией времени: унилатерализм, протекционизм, и решение своих проблем за чужой счет не получат поддержки. Односторонние протекционистские меры, сильное давление США на другие страны, идут вразрез с правилами ВТО, подрывают многостороннюю торговлю, наносят серьёзный вред глобальной цепочке производства и поставок, причиняют вред доверию к рынку, создают вызовы для восстановления мировой экономики и угрозу ей.

После того, как США спровоцировали экономические и торговые трения, Китаю пришлось принять контрмеры. Начиная с февраля 2018 года прошли три раунда консультаций, был достигнут прогресс и консенсус по большинству вопросов.

Однако, США несколько раз нарушали консенсус, отступились от своих слов. США настаивают на необоснованно высоких ценах и на том, чтобы не отменять все тарифы, введенные после торговых трений, а также на внесении обязательных требований относительно суверенитета Китая в соглашение. С мая 2019 года США обвиняют Китай в «регрессе» в консультациях, «переворачивании автомобиля» и неудаче переговоров. С 10-го мая США подняли тарифы на импортируемые из Китая товары общей стоимостью в 200 миллиардов долларов. 13-го мая США объявили о начале тарифной процедуры для прочих импортируемых из Китая товаров стоимостью в 300 миллиардов долларов. Эти шаги США противоречат ожиданиям народов двух стран и всего мира. Для защиты своих интересов Китаю необходимо принять меры по повышению тарифов.

После того, как США выступили с новой угрозой ввести дополнительные тарифы, международное сообщество озабочено тем, что Китай может отменить консультации. Правительство Китая полагает, что обе стороны должны решать проблему путем консультаций на принципах равенства и взаимной выгоды. Китай надеется разрешить ситуацию путём диалога, а не вводом тарифов. Поэтому Китай будет рационально подходить к этому и будет стараться продолжить консультации. Но Китай не боится любых давлений и готов к любым вызовам.

Китай будет стремиться к развитию путём реформ и открытости, сохранять хорошую тенденцию стабильного и здорового развития экономики. Перспективы экономического развития Китая все еще очень оптимистичны. В то же время, двери Китая не будут закрыты, они будут только открыты шире. Выступая на церемонии открытия Второго Форума международного сотрудничества «Одного пояса и одного пути», Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что Китай предпримет ряд серьезных мер по реформам и открытости. Более открытый Китай сформирует более благоприятное взаимодействие с миром и принесет больше прогресса и процветания Китаю и миру.

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