ASAN: Нашей целью является облегчение жизни граждан

БАКУ /Trend/ - ASAN xidmət преследует цели применения инновационных технологий в государственных услугах.

Как сообщает Trend, об этом сказал заместитель председателя Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям «ASAN xidmət» Джейхун Салманов на Форуме госуслуг ООН, который проходит в Баку 24-26 июня.

По словам Салманова, применение инновационных технологий в государственных услугах является приоритетным направлением устойчивого развития экономики в стране. Свидетельством чему являются такие начинания как ASAN finans, ASAN Viza, Mygov.az и другие проекты, сформированные в ASAN xidmət. Относительно форума, зампредседателя отметил, что наиболее важным является обмен опытом в области государственных услуг, а также участие в обсуждениях с международными участниками форума. А проведение международного форума в Баку, по словам Салманова, является большой честью.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

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