BP хочет войти в операционную компанию по TANAP

БАКУ/Trend/ - Оператор крупных энергетических проектов в Азербайджане британский гигант BP сделал заявку на участие в операционной компании по эксплуатации Транс-Анатолийского газопровода (TANAP), сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Два партнера по проекту - госнефтекомпания SOCAR и турецкая газопроводная компания BOTAS, договорились о создании совместного предприятия – оператора газопровода на паритетных началах. Согласно договоренности, структура компании-оператора TANAP должна быть аналогична эксплуатационной компании нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан.

BP только недавно подключилась к процессу, и пока неясно, на какую долю участия и за счет чьих акций - SOCAR или BOTAS, она намерена войти в компанию.

Согласно сообщению, участники СП SOCAR и BOTAS обсуждают этот вопрос.

Первая фаза газопровода TANAP начала коммерческие поставки газа в Турцию, начиная с конца июня 2018 года. Передача газа в местную газопроводную систему происходит в районе города Эскишехир. На днях завершился начатый 15 апреля процесс заполнения линии газом в тестовом режиме вплоть до турецко-греческой границы. TANAP заявил о готовности к поставкам топлива в Европу как только европейский Трансадриатический газопровод TAP будет готов к приему газа. Это ожидается в будущем году.

TANAP - часть Южного газового коридора, создаваемого для поставок азербайджанского газа с месторождения "Шах Дениз 2" в Турцию и Европу. Его протяженность 1,85 тысяч километров, мощность - 16 миллиардов кубометров в год с возможностью удвоения. Стоимость проекта – около семи миллиардов долларов.

Акционерами TANAP являются SGC (51%), SOCAR Turkiye Enerji (7%), BOTAS (30%), BP (12%).

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