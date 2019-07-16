Афганистан предлагает расширить сотрудничество и увеличить товарооборот - министр финансов

16 июля 2019 13:04 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Афганистан видит потенциал в создании азербайджано-афганских совместных предприятий и рассчитывает на инвестиции из Азербайджана, сказал министр финансов и советник президента Афганистана Мохаммад Хумаюн Гаюми.

Об этом Trend сообщает с первого заседания совместной рабочей группы двух стран, проходящей сегодня в Баку.

«Афганистан старается создать хорошие условия для зарубежных инвесторов, и мы приглашаем азербайджанских предпринимателей инвестировать в экономику страны», - заявил Гаюми.

По словам министра, стороны могут наладить сотрудничество в самых различных сферах, есть возможности в расширении сотрудничества между частными секторами. Кроме того, потенциал товарооборота недостаточно используется, необходимо расширять товарооборот между Афганистаном и Азербайджаном.

( Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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