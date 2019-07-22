AzerTelecom стал официальным партнером компании Microsoft

22 июля 2019 16:22 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend - Компания AzerTelecom, магистральный интернет-провайдер, соединяющий Азербайджан с международной интернет-сетью, расширяет свои партнерские отношения со всемирно известными компаниями, работающими в области информационных и коммуникационных технологий, сообщает Trend со ссылкой на компанию.

Компания AzerTelecom, уже более 10 лет действующая в телекоммуникационном секторе страны и реализующая программу “Azerbaijan Digital HUB” для трансформации Азербайджана в региональный цифровой центр, стала официальным партнером Microsoft, одного из глобальных участников сектора ИКТ.

Партнерство с компанией Microsoft дает возможность предоставления корпоративным клиентам самых разных ИТ-услуг, продуктов и передовых решений со стороны AzerTelecom. Так, это партнерство позволяет AzerTelecom предоставлять своим клиентам такие продукты и решения, как «Azure» (облачные решения), «Microsoft 365» (комплект необходимой продукции для корпоративных клиентов), продукт «Microsoft Windows» (сервер и пользователь), Объединенные коммуникации - Microsoft Teams (Unified Communication), «Office 365» (Различные рабочие инструменты для пользователей) и т.д.

Следует отметить, что Server Node оборудование компании Microsoft также расположено в Дата-центре AzerTelecom. Размещение соответствующего оборудования в Дата-центре компании AzerTelecom обеспечивает здесь централизацию обновлений программного обеспечивания компании Microsoft и тем самым безопасную, быструю и бесперебойную доставку клиентам этих услуг. В это время клиенты при регулярном обновлении программного обеспечения смогут быстрее получать его не из серверов в Европе и США, а из серверов в Азербайджане, которые отвечают определенным требованиям безопасности и синхронизируются с Дата-центрами компании Microsoft.

"AzerTelecom" является дочерней компанией “Bakcell” - первого мобильного оператора и провайдера самого скоростного мобильного интернета в Азербайджана. Цель программы Digital Hub - превратить страну в цифровой центр для Кавказа, СНГ, Центральной и Южной Азии, Ближнего Востока и прилегающих регионов. Реализация программы создает прочную основу для национальной IT и национальной Инновационной стратегии страны и внесет важный вклад в ускорение цифровизации, гибкую трансформацию в цифровую экономику, развитие стартапов, ИТ-архитектуры. Программа в целом будет способствовать повышению ИКТ-системы страны до уровня передовых мировых стандартов, выходу страны на более передовые позиции в международных рейтингах.

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