CEO: "AccessBank продолжит оказывать всестороннюю поддержку бизнесу"

31 июля 2019 18:28 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/- AccessBank опубликовал финансовые показатели за первое полугодие 2019-го года, сообщает Trend со ссылкой на банк.

Как говорится в информации, распространенной банком, депозитный портфель традиционно продемонстрировал рост. Так, с начала года портфель вырос на 114,212 млн. манатов или 23% и достиг 615,350 млн. манатов, в то время как депозитный портфель сектора вырос на 3%. Отметим, что в настоящее время объем портфеля достиг исторического максимума.

В первом полугодии доходы AccessBank-а составили 45,851 млн. манатов, что говорит о приросте на 18,536 млн. манатов по сравнению с прошлом годом. На конец июня чистая операционная прибыль банка составила 15,719 млн. манатов.

В настоящее время совокупный капитал банка равен 76,685 млн. манатов, превышая регулятивную норму (50 млн. манатов) на 53.4%.

Коэффициент адекватности капитала I уровня равен 7.88%, а коэффициент адекватности совокупного капитала составляет 12.45%, что выше нормы на 57.6% и 24.5% соответственно.

На конец июня коэффициент мгновенной ликвидности банка составил 92.86%, что выше нормы (30%) примерно в 3.1 раза.

Комментируя финансовые показатели банка, председатель правления AccessBank-а Анар Гасанов отметил: "Мы наблюдаем восстановление деловой активности, что оказывает положительное влияние на кредитование. С начала года AccessBank выдал бизнес кредиты на сумму более 215 млн. манатов, что больше показателя за первое полугодие прошлого года на 52 млн. манатов. Мы продолжим поддерживать развитие предпринимательства в стране. Отмечу, что AccessBank остается лидером рынка в сегменте микрокредитования с 53%-ной долей. Примерно 97% кредитов банк выдает в национальной валюте. За последние два года кредитный портфель банка демонстрирует отличное качество, чему свидетельствует то, что коэффициент просроченной задолженности находится на минимальном уровне. Банк успешно сотрудничает с Фондом развития предпринимательства, Агентством по аграрным кредитам и развитию, а недавно мы подписали соглашение о сотрудничестве с Ипотечным и кредитно-гарантийным фондом. Мы продолжим активную деятельность по приоритетным направлениям стратегии развития банка, оказывая всестороннюю поддержку различным бизнес сегментам".

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