В Абшеронском районе Азербайджана построят жилой квартал для вынужденных переселенцев

БАКУ /Trend/ - Фонд социального развития вынужденных переселенцев Азербайджана отобрал подрядчика для удовлетворения потребностей вынужденных переселенцев, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на портал госзакупок Азербайджана.

Так, Фонд привлек строительную компанию ООО «Məkan-İnşaat» для проектирования нового жилого квартала на 1152 семей с необходимой технической инфраструктурой на территории Абшеронского района для улучшения жилищно-бытовых условий вынужденных переселенцев, временно проживающих в общежитиях Сумгайыта.

Сумма, предоставленная заказчиком, составила 363,4 тысячи манатов.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @eldarjanashvili

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