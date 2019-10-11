В Абшеронском районе Азербайджана построят жилой квартал для вынужденных переселенцев

11 октября 2019 09:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Фонд социального развития вынужденных переселенцев Азербайджана отобрал подрядчика для удовлетворения потребностей вынужденных переселенцев, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на портал госзакупок Азербайджана.

Так, Фонд привлек строительную компанию ООО «Məkan-İnşaat» для проектирования нового жилого квартала на 1152 семей с необходимой технической инфраструктурой на территории Абшеронского района для улучшения жилищно-бытовых условий вынужденных переселенцев, временно проживающих в общежитиях Сумгайыта.

Сумма, предоставленная заказчиком, составила 363,4 тысячи манатов.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @eldarjanashvili

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В трех районах Азербайджана ограничено газоснабжение
Общество 4 октября 10:12
В одном из районов Азербайджана частично приостановлено электроснабжение
Общество 26 сентября 16:21
МЧС Азербайджана выдало положительные заключения для ввода в эксплуатацию еще 168 жилых зданий
Общество 19 сентября 21:13
В Абшеронском районе будут перебои в электроснабжении
Общество 9 сентября 12:02
В пяти районах Азербайджана будет приостановлено газоснабжение
Энергетика 4 сентября 10:09
В Азербайджане продолжается ввод в эксплуатацию жилых новостроек по упрощенным правилам
Бизнес 22 августа 16:06
Лента новостей
«Азербайджанские Авиалинии» представили мобильное приложение для смартфонов на базе iOS и Android
Бизнес 11:20
Доходы владельцев облигаций SOCAR повысятся до 15 миллион долларов
Энергетика 11:10
Глава представительства турецкой Ассоциации: Военные операции на севере Сирии направлены на обеспечение стабильности в регионе
Турция 11:02
В Ашхабаде открылся саммит глав государств СНГ
Центральная Азия 11:01
Азербайджан огласил объемы добычи нефти за сентябрь
Энергетика 10:50
Внешэкономбанк России профинансирует поставки автотехники в Туркменистан
Бизнес 10:46
Компания "Витебские подъемники" планирует выйти на рынок ЕС
Беларусь 10:45
Золото в Азербайджане подешевело
Финансы 10:42
Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
Политика 10:41