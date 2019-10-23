Вице-президент РЗС: Азербайджан занимает особое место в межрегиональной логистике зерна

23 октября 2019 11:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Роль Азербайджана в межрегиональной логистике зерна - исключительна. Об этом сказал на одиннадцатой международной зерновой торговой конференции «Global Grain Outlook» вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут, передает в cреду Trend с мероприятия.

По словам Корбута, уникальное географическое положение Азербайджана предоставляет ему широкий транзитный потенциал, превращая страну в важного игрока в международном товарообороте зерна.

«Международные организации относят Азербайджан то к региону Восточной Европы, то к Центральной Азии, а также к Ближнему Востоку. Страна может предоставлять интересы и обеспечивать транзит продукции других стран, взаимодействуя одновременно с Восточной Европой, Центральной Азией и Ближним Востоком. Это исключительная роль, и работа, проведенная правительством Азербайджана, показывает, что страна с ней справляется», - сказал вице-президент.

В завершении своей речи Корбут отметил, что новые транспортные коридоры через десять лет навсегда изменят логистическую картину зернового рынка, а также выразил уверенность в успешном участии Азербайджана в этом процессе.

Напомним, что в Баку проходит одиннадцатая Международная зерновая торговая конференция «Global Grain Outlook», организаторами которой являются Российский зерновой союз (РЗС), Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций(AZPROMO), Российский экспортный центр и Федерация ассоциаций пищевой промышленности Ирана.

Выбор Азербайджана как места проведения конференции не случаен, и связан с уникальным географическим положением страны на стыке Европы и Азии и на пересечении важнейших транзитных маршрутов. Это позволяет рассматривать Азербайджан в качестве связующего звена между зерновыми рынками Причерноморья, Центральной Азии и Ближнего Востока, а также формированием позитивного имиджа Азербайджана и его позиционирования как «Зерновых ворот» между исламским миром и странами Причерноморского региона.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @eldarjanashvili

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