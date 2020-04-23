NEQSOL Holding объявляет о назначении нового заместителя генерального директора, руководителя телеком направления

БАКУ/Trend - NEQSOL Holding объявляет о назначении Дженка Сердара новым заместителем генерального директора, руководителя телеком направления в холдинге. Сердар также назначен членом Совета директоров телекоммуникационных компаний холдинга - Bakcell и Vodafone Ukraine.

Дженк Сердар имеет более чем 20-летний опыт работы в телекоммуникационном секторе в более 30 развитых и развивающихся рынках. Он занимал высокие руководящие позиции в Saudi Telecom Group в течение 6 лет и Vodafone Group в течение 5 лет, с операциями охватывающими более 20 стран Европы, Азии, Африки и Ближнего Востока. В дополнение к руководящим должностям в других компаниях, он также являлся членом советов директоров различных телекоммуникационных, технологических и финансовых компаний. Дженк Сердар получил степень MBA в школе Уортон (Wharton), а также был стипендиатом программы Fulbright.

«Наш холдинг последовательно развивается и расширяет свою деятельность. В качестве Заместителя Генерального директора, Руководителя телеком в NEQSOL Holding, Дженк Сердар курирует телекоммуникационный бизнес холдинга. Я верю, что его глубокое знание телекоммуникационного сектора принесет ценный опыт нашему холдингу», - отметил Юсиф Джаббаров, Генеральный директор NEQSOL Holding.

«NEQSOL Holding занимает прочные позиции на телекоммуникационных рынках Азербайджана и Украины. Телекоммуникационные компании холдинга, Bakcell и Vodafone Ukraine, достигли значительных успехов на своих рынках. Работая вместе с профессиональными командами холдинга и наших телекоммуникационных компаний, я направлю весь свой опыт для дальнейшего развития холдинга», - отметил Дженк Сердар.

Деятельность NEQSOL Holding охватывает нефтегазовую, телекоммуникационную, высокотехнологичную и строительную отрасли. Компании, входящие в холдинг, осуществляют деятельность в таких странах, как Соединенное Королевство, США, Турция, Азербайджан, Украина, Казахстан, ОАЭ и др. Телекоммуникационные компании, входящие в холдинг, предоставляют услуги мобильной связи, магистральную интернет-связь, международный транзит траффика и другие услуги.