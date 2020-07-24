Первый экологически чистый бетон ECOPact был представлен на мировом рынке

ECOPact от LafargeHolcim - вчера был представлен на глобальном рынке в числе экологически чистых бетонов. Этот продукт позволяет добиться эффективных, экологически чистых и круглых результатов. Бетон ECOPact, который был успешно представлен на европейских рынках, уже можно увидеть в Соединенных Штатах. Планируется запустить продукт в ближайшие месяцы в Великобритании, Канаде, Латинской Америке и других странах. Презентация этого продукта является необходимым компонентом стратегии компании по улучшению перехода к экологически чистому и круглому строительству.

Генеральный директор LafargeHolcim Ян Сенис прокомментировал ECOPact: «Я рад представить ECOPact, самый широкий в отрасли ассортимент экологически чистых продуктов. Этот бетон является высокоэффективным и экологически чистым способом циркулярного строительства. «Вдохновленные успехом ECOPact в Швейцарии, Германии и Франции, мы уже запускаем его в Северной и Южной Америке. Мы работаем над ускорением перехода к более экологически чистым материалам, запуская этот продукт в больших масштабах».

Выпустив ECOPact на рынки Северной и Южной Америки, компания вносит важный вклад в экологически чистое строительство, продавая около 15 миллионов м3 товарного бетона в год. Бетон ECOPact является низкоуглеродистым продуктом. Он выделяет на 30-100% меньше углерода по сравнению со стандартным бетоном (обычным портландцементом). В зависимости от нормативных условий, продукты ECOPact повышают эффективность утилизации ресурсов при использовании в сочетании с перерабатываемыми строительными материалами и взрывчатыми веществами.

Цель LafargeHolcim во внедрении этих новых продуктов ECOPact - продолжать оставаться лидером в секторе экологически чистого кругового строительства. LafargeHolcim, который уже получает 1/3 своего чистого дохода от продажи экологически чистых продуктов, предлагает самый широкий портфель низкоуглеродистых продуктов и технологий. Компания вместе с ведущей отраслевой организацией по исследованиям и разработкам использует 50% своих инновационных ресурсов для производства экологически чистых продуктов, и в настоящее время на ее долю приходится 40% ее клиентов.

Компания использует круговую бизнес-модель, внедряя передовые процессы для переработки отходов и утилизации взрывчатых веществ. Например, цемент Susteno, произведенный LafargeHolcim, является первым и единственным ресурсосберегающим цементом в Европе, который будет использоваться в качестве дополнительного материала от строительного мусора. В 2019 году торговая марка LafargeHolcim Geocycle совместно переработала более 10 миллионов отходов, включая 2 миллиона пластиковых материалов. Генеральный директор Holcim Azerbaijan Фредерик Гимбал сказал: "Holcim Azerbaijan, часть LafargeHolcim, всегда был лучшим партнером в предоставлении клиентам экологически чистых строительных материалов. После успешного запуска ECOPact на рынках Европы и США планируется также запуск в Великобритании, Канаде, Латинской Америке и Азербайджане.

Стратегия экономического роста и развития ненефтяного сектора создала благоприятные условия для производства экологически чистого бетона, наряду с экологически чистой строительной деятельностью и периодической экономикой.”