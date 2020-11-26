«Белавиа» в начале декабря возобновляет регулярные полеты из Баку в Минск

«Белавиа» 4 декабря возобновляет выполнение регулярных рейсов из столицы Азербайджана в Минск. Такая информация размещена в Twitter-аккаунте белорусской авиакомпании, передает Trend со ссылкой на "Минск-Новости".

Полеты запланированы четыре раза в неделю — по вторникам, пятницам, субботам и воскресеньям. Однако осуществляться они будут только в одну сторону: с вылетом из Баку в 4:15 и прибытием в белорусскую столицу в 6:50.