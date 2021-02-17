Азербайджан 65-ый в рейтинге стран по уровню развития интернет-торговли

БАКУ /Trend/ - По итогам 2020 года Азербайджан занял 65 место в рейтинге стран по уровню развития интернет-торговли.

Об этом, как передает в среду Trend, говорится в ежегодном отчете Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

Среди стран-соседей Азербайджана Россия заняла 41 место, Турция - 57, Грузия – 47, Армения – 84 место.

На первых трех местах в рейтинге расположились Швейцария, Нидерланды и Дания. Последние три места в рейтинге заняли Бурунди, Чад и Нигер.

Основой для оценки уровня развития онлайн-торговли в странах стал разработанный экспертами ЮНКТАД показатель B2C E-commerce Index, который, как отмечается в докладе, "состоит из четырех индикаторов, имеющих самое непосредственное отношение к онлайн-шоппингу". Это доля жителей, имеющих счета для мобильных платежей, доля пользователей интернета в структуре населения, надежность почты и наличие безопасных интернет-серверов. Каждый индикатор оценивался по 100-балльной шкале, а среднее арифметическое из четырех показателей составило итоговый индекс.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Натаван Эфендиева)