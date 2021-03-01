Агентство по развитию МСБ Азербайджана в 2020 г. расширило доступ субъектам предпринимательства к финансовому рынку

БАКУ /Trend/ - Для упрощения и координации доступа субъектов МСБ к финансовым инструментам и механизмам создана платформа с участием Центрального банка, Ассоциации банков Азербайджана и других финансовых организаций, в рамках которой регулярно проводятся обсуждения.

Об этом, как сообщает Trend в понедельник с брифинга, посвященного деятельности Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) в Азербайджане за 2020 год, сказал председатель правления Агентства Орхан Мамедов.

По его словам, германо-азербайджанской программой повышения квалификации менеджеров в бизнес-сообществе Азербайджана в 2020 году воспользовались 29 предпринимателей и 451 менеджер.

«Агентство оказало в прошлом году поддержку привлечению инвестиций в регионы страны. Была оказана поддержка деятельности табачного предприятия в селе Синджан Огузского района на основе иностранных инвестиций, а также созданию нового туристического комплекса в Астаре, запуску производства лавандового чая предпринимателями из Лянкяранского и Габалинского районов», - сказал Мамедов.

(Автор: Фидан Бабаева)