Новый «Детский сберегательный вклад» от Muganbank

БАКУ/Trend/ - Хотите ли вы обеспечить будущее своего ребенка? По случаю Международного дня защиты детей, с 1 июня, ОАО «Муганбанк» запустил новый проект «Детский сберегательный вклад». Предлагаем вам начать копить на будущее ребенка с минимальной суммы в 100 AZN, до 18 лет. Вклад будет размещен на 36 месяцев с годовой процентной ставкой 9% в манатах и ​​2,5% в долларах США. В течение 30 месяцев, вы имеете возможность увеличивать свой вклад ежемесячно с минимальной суммой 100 AZN, а начисленные проценты добавляются к основной сумме один раз в год.

Размещаемый вами вклад полностью страхуется Фондом страхования вкладов.

ОАО "Муганбанк" - один из известных финансовых институтов азербайджанского финансового банковского сектора - начал свою деятельность в 1992 году. На сегодняшний день 24 филиала и 10 отделений ОАО «Муганбанк» в Азербайджане и представительство банка в Москве оказывают клиентам качественные услуги по всем видам банковских продуктов. ОАО "Муганбанк" сотрудничает с международными экономическими структурами. Среди них Агентство США по Международному Развитию (USAID), Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР), Международная Финансовая Корпорация (IFC) Инвестиционный Фонд США - WorldBusinessCapital (WBC), Корпорация Частных Зарубежных Инвестиций (OPIC), Исламская корпорация развития частного сектора (ICD) и GGF.