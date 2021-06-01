Новый «Детский сберегательный вклад» от Muganbank

Экономика 1 июня 2021 15:20 (UTC+04:00)
Новый «Детский сберегательный вклад» от Muganbank

БАКУ/Trend/ - Хотите ли вы обеспечить будущее своего ребенка? По случаю Международного дня защиты детей, с 1 июня, ОАО «Муганбанк» запустил новый проект «Детский сберегательный вклад». Предлагаем вам начать копить на будущее ребенка с минимальной суммы в 100 AZN, до 18 лет. Вклад будет размещен на 36 месяцев с годовой процентной ставкой 9% в манатах и ​​2,5% в долларах США. В течение 30 месяцев, вы имеете возможность увеличивать свой вклад ежемесячно с минимальной суммой 100 AZN, а начисленные проценты добавляются к основной сумме один раз в год.

Размещаемый вами вклад полностью страхуется Фондом страхования вкладов.

ОАО "Муганбанк" - один из известных финансовых институтов азербайджанского финансового банковского сектора - начал свою деятельность в 1992 году. На сегодняшний день 24 филиала и 10 отделений ОАО «Муганбанк» в Азербайджане и представительство банка в Москве оказывают клиентам качественные услуги по всем видам банковских продуктов. ОАО "Муганбанк" сотрудничает с международными экономическими структурами. Среди них Агентство США по Международному Развитию (USAID), Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР), Международная Финансовая Корпорация (IFC) Инвестиционный Фонд США - WorldBusinessCapital (WBC), Корпорация Частных Зарубежных Инвестиций (OPIC), Исламская корпорация развития частного сектора (ICD) и GGF.

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