Водные ресурсы освобожденных территорий Азербайджана оцениваются в 2 млрд кубометров – вице-премьер
БАКУ /Trend/ - Водные ресурсы освобожденных территорий Азербайджана оцениваются в два миллиарда кубометров.
Как сообщает в среду Trend, об этом сказал в ходе поездки в Агдам вице-премьер правительства Азербайджана Шахин Мустафаев.
По его словам, эти ресурсы позволят полностью удовлетворить спрос на воду.
"Как заявил Президент Ильхам Алиев, в стране готовится карта водных ресурсов. Работа над этой картой продолжается. Мы постараемся в ближайшее время представить ее первый вариант в электронном виде", - сказал вице-премьер.
Он подчеркнул, что необходимо провести переоценку водных ресурсов.
"С этой целью предусматривается бурение разведочных скважин для уточнения запасов подземных вод, и Агдамский район не является исключением", - сказал Мустафаев.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)