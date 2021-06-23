Водные ресурсы освобожденных территорий Азербайджана оцениваются в 2 млрд кубометров – вице-премьер

БАКУ /Trend/ - Водные ресурсы освобожденных территорий Азербайджана оцениваются в два миллиарда кубометров.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал в ходе поездки в Агдам вице-премьер правительства Азербайджана Шахин Мустафаев.

По его словам, эти ресурсы позволят полностью удовлетворить спрос на воду.

"Как заявил Президент Ильхам Алиев, в стране готовится карта водных ресурсов. Работа над этой картой продолжается. Мы постараемся в ближайшее время представить ее первый вариант в электронном виде", - сказал вице-премьер.

Он подчеркнул, что необходимо провести переоценку водных ресурсов.

"С этой целью предусматривается бурение разведочных скважин для уточнения запасов подземных вод, и Агдамский район не является исключением", - сказал Мустафаев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)