Руководство АзТУ ознакомилось с Човдарским интегрированным региональным участком переработки ЗАО AzerGold (ФОТО)

Делегация во главе с ректором Азербайджанского технического университета (АзТУ) Вилаятом Велиевым посетила Човдарский интегрированный региональный участок переработки Закрытого Акционерного Общества (ЗАО) AzerGold в Дашкесанском районе.

На мероприятии, организованном в соответствии с Планом деятельности по сотрудничеству между AzerGold и АзТУ на 2021-2022 годы, заместитель председателя правления ЗАО Огтай Мамедов подробно проинформировал гостей о созданных в предприятии условиях работы, процессах выработки и производства, рассказал о вкладе компании в экономику страны в результате экспорта драгоценных металлов.

В ходе поездки руководство АзТУ посмотрело видеопрезентацию, отражающую деятельность акционерного общества, а также наглядно ознакомилось со сложной и многоэтапной производственной деятельностью, осуществляемой на перерабатывающем предприятии. Делегация также посетила Абсорбционно-десорбционный и перерабатывающий завод, посмотрела процесс металлического литья и приготовления сплавов. Затем гости посмотрели склад хранения керна (образцов горных пород) в Геологическом лагере, расположенном на территории месторождения "Човдар", ознакомились с деятельностью лаборатории, в которой были испытаны образцы.

Ректор АзТУ В.Велиев поблагодарил за созданные условия для близкого ознакомления с деятельностью ЗАО AzerGold. Ректор довел до внимания, что совместное сотрудничество весьма полезно с точки зрения подготовки высококвалифицированных кадров в соответствующих сферах горнодобывающей сферы.

Напомним, что 12 января 2021 года между ЗАО AzerGold и АзТУ был подписан меморандум о сотрудничестве. По взаимному согласию в документе о сотрудничестве предусматривается совместное проектирование и реализация концепций по изучению, исследованию, разведке рудных месторождений цветных и черных металлов на территории страны, внедрение новых технологий в этой области и подготовка квалифицированных кадров. Кроме того, в меморандуме отражено привлечение к производственной практике студентов бакалавриата и магистратуры различных факультетов университета. Также планируется вовлечение отличившихся в производственной практике студентов в научно-исследовательские и проектные работы, совместная разработка тем, необходимых для дипломов, научных работ и других исследовательских проектов, совместное сотрудничество по другим направлениям.