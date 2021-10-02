Состоялось очередное заседание Рабочей группы по экономическим вопросам на освобожденных землях Азербайджана (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Рабочая группа по экономическим вопросам Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном с целью централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, провела очередное заседание в формате видеоконференции, сообщает в субботу Trend.

В заседании приняли участие представители Администрации Президента Азербайджана, минэкономики, минфина, минэнергетики и минсельхоза, Центрального банка, Госагентства по туризму, Фонда возрождения Карабаха, Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда.

Было отмечено, что Институт экономики Национальной академии наук Азербайджана и компания Boston Consulting Group совместно проводят соответствующую работу для оценки экономического потенциала освобожденных территорий и выявления сфер со сравнительным преимуществом. В рамках подготовленного Документа стратегического анализа на основе разработанной компанией модели экономического равновесия проводятся исследования по вопросам создания необходимой инфраструктуры на освобожденных территориях, обеспечения экономического возрождения, прогнозирования приоритетов экономического роста, и, в частности, учитывая возвращение населения в регион, прогнозирования возможностей его трудоустройства.

В ходе заседания было отмечено, что все данные первичной инвентаризации, проведенной на освобожденных территориях, были внесены в Цифровую геоинформационную систему Карабаха. Таким образом, завершена полевая инвентаризация 14 618 объектов недвижимости (11 685 зданий и 2 933 объекта инфраструктуры).

В настоящее время обеспечено подключение к Карабахской цифровой геоинформационной системе 20 государственных органов и организаций. Для них были проведены тренинги по работе с системой, 15 ведомств уже начали вносить в эту систему данные.

По вопросу осуществления на освобожденных территориях предпринимательской деятельности поступило 791 обращение. Приоритетность инвестиционных проектов анализируется, определяются и вносятся в базу данных потенциальные проекты.

Представитель минсельхоза сообщил, что на освобожденных территориях проведены пахотные работы на 14 347 гектарах. На этих участках в основном планируется посев зерновых. Переселенные на лачинские летние пастбища 531 пчелиная семья, принадлежащая 16 пчеловодческим хозяйствам, а также 2 937 пчелиных семей 53 пчеловодческих хозяйств Кельбаджарского района были переселены на зимние пастбища.

В Физулинском районе сахарная свекла в этом году посажена на участке площадью 288,8 гектара, из которых 78,8 гектара приходятся на долю освобожденных от оккупации земель. На очищенных от мин землях в освобожденном селе Сеидмахмудлу Физулинского района сахарная свекла выращивается впервые, однако, несмотря на это, достигнута высокая урожайность. Так, с гектара собраны 55-60 тонн продукции с содержанием сахара 15-16 процентов, и на сегодня заготовлено около 1800 тонн продукции.

Представитель Государственного агентства по туризму отметил на заседании, что проведена предварительная оценка 11 инвестиционных проектов в сфере гостиничного хозяйства и организации туристической деятельности на освобожденных территориях.

Был подготовлен отчет по оценке социально-экономического развития поселка Гадрут с точки зрения туризма, организована поездка в Кельбаджарский район, в рамках которой была проведена предварительная оценка туристического потенциала района.

Члены Рабочей группы широко обсудили представленные отчеты.

Координационный штаб, созданный по распоряжению Президента Азербайджанской Республики от 24 ноября 2020 года, возглавляет руководитель Администрации главы государства Самир Нуриев.

(Перевод: Турал Гараджаев)