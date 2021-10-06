AZAL начал использовать воздушное пространство над Арменией

БАКУ/Trend/ - Авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) при выполнении внутреннего рейса Баку-Нахчыван-Баку с 6 октября начала использовать воздушное пространство над территорией Армении, сообщает в среду Trend со ссылкой на AZAL.



Данный шаг демонстрирует решительную готовность Азербайджана к разблокировке транспортных коммуникаций в регионе, что отвечает интересам всех приграничных стран.



Изменение маршрута рейса Баку-Нахчыван-Баку также приведет к сокращению времени перелета по данному направлению, а также снижению расхода топлива во время полета.



Тем самым, отныне AZAL при выполнении этого рейса может использовать все существующие воздушные коридоры, в том числе проходящие через территории Армении и Ирана.