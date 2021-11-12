AZAL открывает рейсы из Баку в Алматы

«Азербайджанские Авиалинии» с 19 ноября начинают выполнение специальных рейсов из Баку в Алматы и обратно.

Полеты по маршруту Баку-Алматы будут осуществляться авиакомпанией еженедельно - по пятницам на воздушном судне Airbus A319, обратно - по субботам.

БАКУ/Trend/ - Полное расписание доступно на официальном сайте авиакомпании www.azal.az. Приобрести авиабилеты на рейсы можно на сайте перевозчика, а также в аккредитованных агентствах авиакомпании, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

На рейсы будут приниматься только те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19.

Граждане Азербайджана, путешествующие в Казахстан, могут ознакомиться с правилами въезда в эту страну по следующей ссылке: https://www.azal.az/ru/information/covid-kazakhstan

Со списком клиник в Азербайджане, в которых можно сдать тест на COVID-19, можно ознакомиться на официальном сайте авиакомпании: https://www.azal.az/ru/information/covid-clinics

При вылете из Алматы в Баку тестирование на COVID-19 можно пройти в любой аккредитованной клинике или лаборатории, которая берет анализ методом ПЦР-тестирования. На справке рекомендуется иметь QR-код, подтверждающий ее подлинность. Это поможет ускорить прохождение формальных процедур в аэропорту.

С правилами въезда в Азербайджан можно ознакомиться по ссылке:

https://www.azal.az/ru/information/covid-azerbaijan