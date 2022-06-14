Планируется принять документ, направленный на развитие человеческого капитала - Рашад Набиев

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане до конца нынешнего года планируется принять документ, направленный на развитие человеческого капитала.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев в ходе встречи с предпринимателями инновационной экосистемы.

Он напомнил, что местные вузы выпускают до трех тысяч кадров в сфере ИТ, но этого слишком мало для удовлетворения спроса банков и ИТ-компаний.

«Мы подготовили соответствующий документ и представили правительству. Надеемся, что он будет принят до конца нынешнего года. Хочу отметить, что документ направлен на развитие человеческого капитала», - сказал министр.

Набиев отметил, что сегодня для создания ИТ-экосистемы важно и регулирование налоговых и таможенных вопросов.

«В этом направлении тоже ведутся соответствующие работы», - добавил он.