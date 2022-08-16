Глобальный рынок на пороге острой нехватки зерна - в мире стремительно дорожает мука

БАКУ /Trend/ - На фоне опасений по поводу нехватки предложения цены на пшеничную муку растут на глобальном рынке. В частности, предварительные прогнозы Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) показывают, что в сезоне 2022–2023 годов объемов пшеницы в мире будет недостаточно для обеспечения ожидаемого спроса.

Среди факторов, которые приводят к росту цен на муку, стоит отметить ограничения со стороны основных мировых экспортеров зерна - России и Казахстана. Так, в марте текущего года РФ ввела временный запрет на экспорт зерновых в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до 30 июня 2022 года. Как следует из мониторинга Российского зернового союза, страна за полтора месяца текущего сельхозгода (начался 1 июля) экспортировала 5,6 млн тонн основных зерновых культур (пшеница, ячмень и кукуруза), что на 12 процентов меньше, чем годом ранее.

В Казахстане же с 8 июля введены ограничения на экспорт пшеницы, муки и семян подсолнуха. Из страны запрещено вывозить более 550 тысяч тонн пшеницы или меслина (смесь пшеницы и ржи), более 370 тысяч тонн пшеничной или пшенично-ржаной муки и более 15 тысяч тонн семян. Квоты будут действовать до 30 сентября.

Кроме того, Украина, которая является одним из важнейших мировых производителей зерна, также не смогла обеспечить поставки из-за блокировки портов. И только после подписания в Стамбуле соглашения при посредничестве ООН и Турции 22 июля возобновился экспорт. Учитывая, что на Украину приходятся 10 процентов мирового рынка пшеницы, 15 процентов – кукурузы и 13 процентов – ячменя, приостановка поставок из этой страны на столь длительное время не могла не повлиять на рынок зерновых.

Еще одна причина роста стоимости муки заключается в том, что пандемия COVID-19 вызвала опасения по поводу нехватки продовольствия во многих странах, поэтому несколько крупных стран накапливают такие продукты первой необходимости.

Все эти события вдобавок к беспрецедентной засухе в мире приводят к росту цен на муку как на оптовом, так и на розничном уровнях. Следует также подчеркнуть, что наряду с перебоями в цепочке поставок, также влияют на цены увеличение транспортных расходов и сроков поставки.

Ниже по ссылке приведены цены на муку в различных странах мира:

https://www.globalproductprices.com/rankings/flour_prices/

Цены на зерно определяются рынком и все вышеуказанные факторы, нехватка этих продуктов первой необходимости делает дальнейший рост цен неизбежным.

Продолжающаяся неблагоприятная геополитическая ситуация в мире рано или поздно приведет к подорожанию муки и в Азербайджане, где коэффициент самообеспечения зерном на начало 2022 года составляет 62 процента.

Согласно последним данным Государственного комитета статистики, импорт пшеницы в Азербайджан в январе-июне 2022 года составил 400 тыс. 748,7 тонны, что на 0,5 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Общая стоимость импортированной в страну пшеницы составила $142 млн 965,8 тыс. (рост на 39,7 процента).

Тем не менее, в случае с Азербайджаном рост цен на зерно представляется временным явлением, так как в стране ведется активная работа для снижения зависимости от импорта пшеницы. Для того, чтобы значительно увеличить производство продовольственной пшеницы, в стране разработана специальная программа, применяются новые виды субсидий.

19 июля 2022 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ «О ряде мер по повышению уровня самообеспечения продовольственной пшеницей». В соответствии с указом на начальном этапе в качестве пилотного проекта на продовольственное зерно, произведенное лицами, взявшими на себя обязательства по производству продовольственной пшеницы в хозяйствах с применением современных оросительных систем и сдавших его в Государственное агентство резервов Азербайджана и на мукомольные предприятия в соответствии с контрактом, заключенным с министерством сельского хозяйства, начиная с 2023 года, будет применяться субсидия сроком на 5 лет. Кроме того, государственная закупочная цена на продовольственную пшеницу будет определяться ежегодно до 1 августа 2022 года, а в последующие годы - ежегодно до 1 июля с учетом затрат на производство (себестоимость) продовольственной пшеницы и возможной прибыли производителя.

Освобожденные от оккупации территории страны также имеют огромный потенциал в сфере производства зерновых.

В частности, освобожденные от оккупации Физулинский, Агдамский и другие районы страны были в числе передовых районов по производству зерна и способствовали формированию хлебного фонда. Учитывая, что возделывание пшеницы ведется по новой технологии, на этих участках можно организовать производство зерна с более высокой производительностью.

Предварительные оценки показывают, что после процесса восстановления и реконструкции на этих территориях на начальном этапе можно будет выращивать сельхозпродукцию на 1 миллиард манатов, значительную часть которой, как ожидается, будут составлять зерновые. С этой точки зрения освобожденные от оккупации территории будут иметь особую долю в удовлетворении потребности в хлебе. Это позволит снизить зависимость от импорта и одновременно минимизировать влияние изменения цен на мировом рынке. Ожидается, что более 85 процентов потребности в зерне будет удовлетворяться за счет местного производства.