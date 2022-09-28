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Казахстан сотрудничает с Азербайджаном для развития цифровой инфраструктуры - Токаев

Экономика Материалы 28 сентября 2022 09:44 (UTC +04:00)
Казахстан сотрудничает с Азербайджаном для развития цифровой инфраструктуры - Токаев

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Наргиз Садыхова
Наргиз Садыхова
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БАКУ /Trend/ - Казахстан сотрудничает с Азербайджаном для развития цифровой инфраструктуры.

Как передает в среду Trend, об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Безусловно, цифровизация невозможна без современной и развитой инфраструктуры, в том числе в сельской местности. Поэтому Казахстан последовательно создает цифровую инфраструктуру, сопряженную с международными коридорами и трансграничными потоками данных. Совместно с азербайджанскими партнерами начата работа на транскаспийском участке для подключения к мировым центрам концентрации трафика. Речь идет о Юго-Восточной Азии и Европе», - сказал Токаев.

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