Азербайджан восстанавливает автомобильные дороги на освобожденных территориях - Вусал Гасымлы

БАКУ /Trend/ - Азербайджан спроектировал восстановление и строительство 760 километров автомобильных дорог, 340 километров железных дорог и свыше 50 электростанций на освобожденных территориях.

Об этом сказал в четверг журналистам руководитель Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана, доктор экономических наук, профессор Вусал Гасымлы, передает Trend.

По его словам, правительство страны изучило опыт постконфликтного восстановления Югославии, Ирака, Афганистана, Японии, стран Европы.

«Особенность нашей стратегии восстановления заключается в том, что эти работы ведутся за счет внутренних средств страны. Второй особенностью является то, что наша страна ведет эти работы ускоренными темпами. В кратчайший период мы построили два международных аэропорта, спроектировали 760 километров автомобильных дорог, 340 километров железных дорог, свыше 50 электростанций и других объектов. Также мы подготовили план касательно сельскохозяйственной деятельности, которая будет вестись на территории 50 гектаров, и деятельности в сфере пчеловодства. Еще одной особенностью стратегии считаю реализацию множества проектов одновременно по различным направлениям в соответствии с новой моделью управления», - добавил Гасымлы.