Действующий закон об электроэнергетике не отвечает современным требованиям - Парвиз Шахбазов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Действующий закон об электроэнергетике не отвечает современным требованиям.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе обсуждения нового законопроекта "Об электроэнергетике" на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по природным ресурсам, энергетике и экологии.

"В настоящее время мы являемся свидетелями очень серьезных трансформационных процессов в энергетической системе на глобальном уровне, страны мира интенсивно осуществляют процессы энергетического перехода, внедряют модели развития, отвечающие современным вызовам", - сказал министр.

Он отметил, что План мероприятий "Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы", утвержденный соответствующим распоряжением главы государства, охватывает вопросы деятельности по производству, передаче, распределению и снабжению электроэнергией, поощрению деятельности независимых субъектов снабжения, применению рыночных принципов в целом с формированием необходимой нормативной среды. Главная цель - обеспечить граждан доступной, надежной, качественной и устойчивой электроэнергией.

Вместе с тем, по словам министра, это обеспечит создание благоприятных условий для современных направлений развития энергетики, стимулирования рационального использования ресурсов, снижения финансовой нагрузки государства, благоприятной среды для частных инвестиций.

Парвиз Шахбазов добавил, что новый законопроект “Об электроэнергетике”, подготовленный и представленный на основе международного опыта, исходя именно из этих целей, сформирует правовой механизм для очередного этапа реформ.