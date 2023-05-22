ПРООН подготовила конкретные меры по реализации ЦУР по Азербайджану до 2030 года

БАКУ /Trend/ - ПРООН подготовила конкретные шаги по Азербайджану по реализации ЦУР до 2030 года.

Как сообщает Trend, об этом сказал в понедельник заместитель исполняющего обязанности постоянного представителя Программы развития ООН (ПРООН) в Азербайджане Нуно Кейрос в ходе церемонии закрытия проекта «Цели устойчивого развития и Финансовая академия для молодежи».

По его словам, ПРООН в рамках совместных с правительством Азербайджана проектов наладила сотрудничество с частным сектором.

«Отрадно, что мы сотрудничаем с правительством, частным сектором и со студентами ведущих вузов Азербайджана. Я уверен, что формирование новых кадров поспособствует достижению поставленных целей устойчивого развития Азербайджана до 2030 года», - сказал он.

Кейрос также подчеркнул, что ПРООН продолжит сотрудничество в области подготовки специалистов.

«Мы продолжим сотрудничество с правительством, вузами, другими структурами, в том числе частным сектором, в области достижения ЦУР Азербайджана до 2030 года», - добавил он.