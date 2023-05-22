Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Экономика

ПРООН подготовила конкретные меры по реализации ЦУР по Азербайджану до 2030 года

Экономика Материалы 22 мая 2023 10:42 (UTC +04:00)
ПРООН подготовила конкретные меры по реализации ЦУР по Азербайджану до 2030 года

Читайте Trend в

Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - ПРООН подготовила конкретные шаги по Азербайджану по реализации ЦУР до 2030 года.

Как сообщает Trend, об этом сказал в понедельник заместитель исполняющего обязанности постоянного представителя Программы развития ООН (ПРООН) в Азербайджане Нуно Кейрос в ходе церемонии закрытия проекта «Цели устойчивого развития и Финансовая академия для молодежи».

По его словам, ПРООН в рамках совместных с правительством Азербайджана проектов наладила сотрудничество с частным сектором.

«Отрадно, что мы сотрудничаем с правительством, частным сектором и со студентами ведущих вузов Азербайджана. Я уверен, что формирование новых кадров поспособствует достижению поставленных целей устойчивого развития Азербайджана до 2030 года», - сказал он.

Кейрос также подчеркнул, что ПРООН продолжит сотрудничество в области подготовки специалистов.

«Мы продолжим сотрудничество с правительством, вузами, другими структурами, в том числе частным сектором, в области достижения ЦУР Азербайджана до 2030 года», - добавил он.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости