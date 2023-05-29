ИТА объединяет азербайджанских импортеров с итальянскими производителями - директор

БАКУ /Trend/ - Итальянское торговое агентство (ИТА) в Баку осуществляет множество проектов по поддержке итальянских компаний, желающих работать в Азербайджане.

Об этом сказал в интервью с Trend директор ИТА Андреа Макканико.

По словам Андреа Макканико, агентство особенно заинтересовано в предоставлении товаров под маркой "Сделано в Италии", и с этой целью агенством активно подготовливаются и проводятся различные проекты и мероприятия. В этой связи, одной из ключевых инициатив агентства является проект, в рамках которого осуществляется поиск ипортеров. Данный проект направлен на поддержку итальянских предприятий, заинтересованных в ведении бизнеса в Азербайджане, и предполагает приглашение покупателей, бизнес представительств, блогеров и импортеров на различные мероприятия, проводимые в Италии.

"В течение всего года мы приглашаем от 30 до 50 человек на выставки, посвященные различным отраслям, начиная от косметики и бьюти-индустрии и заканчивая сельским хозяйством, продуктами питания и винами. Это одна из частей работы, и это очень важно для нас, поскольку помогает нам поддерживать хорошие отношения с импортерами, в то время как мы помогаем им понять, как работает торговля. Это эксклюзивные ярмарки только для профессионалов, где вы можете увидеть состояние отрасли", - сказал он.

Как отметил Макканико, это первый шаг для того, чтобы соединить Азербайджан и Италию с точки зрения бизнеса - найти импортеров. Как только импортеры найдены, ИТА предпринимает следующий важный шаг.

"Вторым шагом является организация дальнейших деловых встреч и рекламных акций (промоушен), чтобы установить контакты между азербайджанскими импортерами и итальянскими производителями", - сказал он.

По словам директора ИТА, в дополнение к усилиям агентства в Италии, оно также сосредоточено на привлечении итальянских производителей непосредственно в Азербайджан.