Чехия стремится получить доступ к газу из Азербайджана - министр (Интервью)

БАКУ /Trend/ - Чехия с нетерпением ожидает развития сотрудничества в железнодорожной сфере с Азербайджаном.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела.

“Строительство азербайджанской части железной дороги Баку-Тбилиси-Карс стало пиком участия чешских компаний в этом проекте. В проекте участвовало около 10 компаний из Чешской Республики. Это был значительный по объему проект для наших экономик. И это хорошая база для развития подобных проектов в будущем”, - сказал он.

Как отметил министр, в целом объем бизнеса между двумя странами за последние годы значительно увеличился.

“Наблюдался огромный рост экспорта из Азербайджана в Чехию – на 145 процентов. Чешский экспорт в Азербайджан был несколько ниже – увеличившись примерно на 50 процентов. На наших встречах с министром экономики и министром энергетики Азербайджана мы договорились, что мы - страны-единомышленники, разделяем схожие ценности и хотим продолжать расширять взаимные деловые связи", - добавил Йозеф Сикела.

По словам министра, Чехия также стремится заключить среднесрочные и долгосрочные соглашения с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) о поставках газа из Азербайджана.

"В первую очередь Чехия заинтересована в получении доступа к азербайджанскому газу. Ваша страна уже известна в Европе как надежный поставщик энергии. И теперь, когда нам удалось сократить наши поставки из России до нуля в течение 10 месяцев, мы перестраиваем нашу цепочку поставок. Здесь Азербайджан может внести большой вклад, учитывая то позитивное сотрудничество, которое у нас уже было", - сказал он.

Сикела также отметил, что Азербайджан обладает большим потенциалом в производстве экологически чистого водорода и экологически чистого аммиака. Здесь чешские компании также могут внести большой вклад своим опытом.

"В ходе наших переговоров с официальными лицами Азербайджана мы договорились провести следующее заседание руководящего комитета в Баку, и мы планируем привезти с собой большую делегацию чешских бизнесменов, чтобы обсудить будущие возможности сотрудничества", - добавил министр.

Далее министр Сикела отметил, что между азербайджанской стороной и одним из чешских производителей железнодорожных составов и поездов метро ведутся переговоры об установлении сотрудничества.

"С нашей стороны существует большой интерес к поставке поездов для новой линии метро в Баку", - добавил он.

Отметим, что чешский импорт из Азербайджана состоит из масла (почти 25 процентов всего импорта масла в Чехию), хлопка, сухофруктов и орехов. В первом квартале текущего года товарооборот между двумя странами составил 293 миллиона долларов, из которых 270,78 миллиона долларов (5,49 процента) пришлись на экспорт в Чехию, а 22,8 миллиона долларов - на импорт (2,81 процента).