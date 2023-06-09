ЕБРР подтвердил целесообразность производства чистого водорода в Азербайджане - министр

АСТАНА /Trend/ - Исследование, проведенное Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), подтвердило целесообразность производства экологически чистого водорода в Азербайджане.

Как передает корреспондент Trend, об этом сказал министр энергетики Парвиз Шахбазов в ходе панельной дискуссии на тему «Региональное развитие возобновляемой энергетики: альтернативные пути обеспечения энергобезопасности» в рамках Астанинского международного форума (AIF 2023).

По его словам, в настоящее время при поддержке банка Азербайджан разрабатывает план по фактическому производству и дальнейшему экспорту экологически чистого водорода.

“Диверсификация энергетических ресурсов является приоритетом для Азербайджана. В связи с этим мы рассматриваем возможность производства экологически чистого водорода и экологически чистого аммиака”, - сказал он.

Также министр отметил, что проект по транспортировке "зеленой" электроэнергии первоначальной мощностью 4 ГВт по черноморскому подводному кабелю уже запущен, и что дополнительно 1 ГВт "зеленой" энергии будут поставляться в Турцию.

“В настоящее время мы применяем наш успешный опыт в нефтегазовой отрасли при реализации проектов в области "зеленой" энергетики. Мы приглашаем казахстанские компании, а также других международных партнеров принять участие в наших инициативах”, - добавил Шахбазов.