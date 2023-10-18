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В Азербайджане устанавливается плата за услуги по эксплуатации систем гражданских БПЛА

Экономика Материалы 18 октября 2023 22:50 (UTC +04:00)
В Азербайджане устанавливается плата за услуги по эксплуатации систем гражданских БПЛА

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ – В Азербайджане устанавливается плата за услуги или правовые действия в области эксплуатации систем гражданских беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщает в среду Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте "Об авиации", который обсуждался сегодня на заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса (парламент).

Согласно документу, суммы государственных пошлин за оказанные услуги или правовые действия в области систем беспилотных летательных аппаратов будут определяться в соответствии с законом Азербайджанской Республики "О государственной пошлине".

В соответствии с законодательством Азербайджана, международными правилами и практикой, цены на инспекторские услуги и выполняемые работы в области эксплуатации систем беспилотных летательных аппаратов будут определяться соответствующим органом исполнительной власти.

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