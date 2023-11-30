AzerGold ведет переговоры с TotalEren и Masdar для развития "зеленых" проектов

БАКУ /Trend/ - ЗАО "AzerGold" ведет переговоры с компаниями TotalEren и Masdar для развития "зеленых" проектов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал заместитель председателя "AzerGold" Октай Мамедов в ходе мероприятия "Вершина промышленной безопасности 2023", проходящего в Баку.

"Одно из важных направлений в индустрии Азербайджана - это переход на "зеленую" энергетику. В этом отношении на данный момент ведутся переговоры с Total Eren и Masdar", - подчеркнул он.

Мамедов также отметил, что Азербайджан уже начал работать в этом направлении, используя солнечные панели и "зеленый" водород для своих долгосрочных проектов.

Отметим, что мероприятие "Вершина промышленной безопасности 2023", проходящее сегодня в Баку, посвящено 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева и проводится впервые в Азербайджане при совместной организации Азербайджанской ассоциации промышленной безопасности и Азербайджанского государственного научно-исследовательского института охраны труда и безопасности.

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